E’ il nuovo promo a rivelare le prime anticipazioni sulla quinta puntata di Amici Celebrities, in onda su Canale 5 mercoledì 16 ottobre 2019. Secondo le ultime news, le prime novità riguardano il cast ed il regolamento. Mercoledì sera, infatti, le squadre si sciolgono e la semifinale viene disputata dai concorrenti con la formula “tutti contro tutti”; in settimana è stato già aperto un televoto. Come giudice speciale della serata, nel corso della quale si dovrebbe anche stabilire chi va in finale, è prevista Maria De Filippi. Ecco il video di Witty tv, col nuovo spot in rotazione sui canali di Mediaset.