Amici Celebrities, lite fra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia: le anticipazioni

Si è spezzato l’idillio? La lite fra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia di cui tutti parlano oggi fa tremare i fan del conduttore di Temptation Island. Come mai? Cosa è accaduto ad Amici Celebrities? Ecco le anticipazioni sulla seconda puntata del talent di Canale 5 che è nell’occhio del ciclone dopo quanto accaduto nella giornata di venerdì 27 settembre 2019 a causa della diffida inviata a Mediaset dagli avvocati di Milly Carlucci.

Amici Celebrities: la lite fra Maria De Filippo e Filippo Bisciglia

Cosa è accaduto fra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia? Cosa ha portato i due a battibeccare in studio sotto gli occhi di tutti? Si è spezzato qualcosa nel loro rapporto? Forse no. Il compagno di Pamela Camassa, però, dovrà rigare dritto e tener a bada il suo temperamento.

Secondo quanto anticipato dalle talpe de Ilvicolodellenews.it infatti Maria De Filippi non avrebbe affatto gradito il comportamento di Bisciglia durante la settimana. Il conduttore si è scagliato contro Emanuele Filiberto di Savoia per tutto il tempo delle prove e lo ha spesso definito una “pi***”. Possibile che Bisciglia non abbia gradito la nomination della prima puntata e la strategia del Principe, però, forse si è spinto un po’ troppo oltre lasciandosi prendere dalla rabbia.

Le frasi di Filippo e dei Bianchi contro i Blu sono finite così al centro di un rvm. Niente di nuovo sotto il sole. Ad Amici succede sempre. Le liti e le discussioni finiscono sempre in primo piano. Bisciglia però non ha gradito ciò e si è subito innervosito.

Le cose sono peggiorate poco dopo quando è andato in onda un altro rvm in cui Filippo si lamentava di aver ricevuto brani più difficili da interpretare rispetto gli avversari. Per tutelare il lavoro dei suoi collaboratori, pertanto, la De Filippi ha mostrato a tutti come le difficoltà dei brani assegnati a Filippo e di quelli assegnati a Francesca fossero le medesime. Perfino qui nulla di nuovo sotto il sole. Durante i 18 anni di Amici è successo più e più volte che i ragazzi si accusassero e mettessero i dubbio le assegnazioni. Solitamente un prof della scuola, poi, finiva per spiegare le difficoltà delle canzoni. Eppure Filippo, già molto innervosito, pare essersi adirato ancora di più.

Cosa è accaduto dopo? Credendo di avere il microfono spento Filippo ha detto a Maria De Filippi: “Brava, Brava …” perché ipotizzava un complotto contro di lui. Questo, nel talent, non è mai accaduto. Nessuno aveva mai osato tanto. Vi erano state liti con i professori, anche molto accese, o liti con i giudici, ma mai con la conduttrice.

Amici Celebrities: Maria De Filippi perde la pazienza

Sentendo quelle parole e vedendo che il concorrente metteva in dubbio la sua imparzialità e il lavoro di tutti, Maria De Filippi ha perso la pazienza e si è scagliata contro colui che per tutti, almeno fino all’altro ieri, era uno dei suoi pupilli.

La conduttrice di Amici Celebrities ha fatto notare di aver espressamente richiesto il video per sottolineare che nessuno aveva fatto determinate scelte per dare canzoni più difficili a Filippo e più facili a Francesca. Non vi era alcun complotto. Il lavoro di chi aveva però scelto i brani e fatto le assegnazioni andava rispettato.

I due poi non pare che abbiano fatto pace. Bisciglia è però cambiato completamente. L’auspicio dei fan del conduttore di Temptation Island è che, smaltita la rabbia, i due abbiano parlato dietro le quinte e si siano chiariti e riappacificati.