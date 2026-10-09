Amici 26 quando inizia? La prima registrazione ha già avuto luogo. Ciò significa che la prima puntata è in arrivo. In fin dei conti siamo quasi a metà ottobre. Ecco la data in cui vedremo andare in onda la prima puntata del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi con la formazione della nuova classe.

Amici 26 quando inizia? La data della messa in onda

Quando inizia Amici 26? Il talent di Canale 5 andrà molto presto in onda. Si pensava, in prima battuta, che lo avremmo visto in tv già il 4 ottobre scorso. Eppure non è stato così. Nonostante ciò durante la giornata di giovedì 8 ottobre è stata registrata la formazione della classe e sono emerse le prime grosse novità all’interno del programma dell’ammiraglia Mediaset.

Quando vedremo dunque la prima puntata? La formazione della classe di Amici 26 andrà in onda domenica 11 ottobre dalle 14.00 su Canale 5. Il day time partirà lunedì 12 ottobre e andrà in onda dalle 16.25 alle 16.55 circa, tutti i giorni, fino al venerdì compreso.

Amici 26 cast: chi seguirà i nuovi talenti? I responsabili artistici

Per Amici 26 ci sono grosse novità. Dal cast sono usciti tre professori amatissimi: Anna Pettinelli, Veronica Peparini ed Emanuel Lo. La prima è impegnata, come tutti sappiamo, in una nuova avventura che la vede concorrente su Rai 1 all’interno di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti. Veronica ed Emanuel perché hanno abbandonato? Per ora non vi sono news in merito.

Chi vi sarà al loro posto? Ebbene la prima novità è che non si può parlare di veri e propri professori. Avremo dei direttori artistici o meglio responsabili artistici dei ragazzi. Tra di loro per il canto vi saranno: Rudy Zerbi, Amadeus e Samurai Jay. Per il ballo? Alessandra Celentano, Ambra Angiolini e Lorella Cuccarini.

Chi altri rivedremo ad Amici 26? Presto per dirlo. E’ bene sottolineare oltretutto che non è da escludere che Veronica ed Emanuel non possano rientrare ad Amici 26 in qualità di giudici esterni, pronti a giudicare prove o sfide ad hoc. Mentre preparatori ad hoc e giudici esterni esperti invece gli sportivi. E questo ci introduce alla seconda grossa novità.

Amici 26: canto, ballo e discipline sportive

La scuola di Amici 26 ha aperto le porte alle discipline sportive. Nella classe sono stati accettati due ragazzi, sui venticinque che per ora sono passati, che praticano rispettivamente: judo e pugilato.

Come sarà il loro percorso? Ebbene queste nuove discipline andranno di pari passo a quelle storiche, ma con qualche piccola differenza. Essendoci 1 rappresentante solo per ogni disciplina sono impossibili le sfide interne, così come è impossibile far sfidare un pugile contro un cantante. Per questo motivo si è deciso di mettere i “campioncini” alla prova e di fargli sfidare con qualcuno giunto dall’esterno ogni settimana. Vittoria dopo vittoria i rappresentanti di ogni categoria potranno arrivare così alla Finale e ad alzare la coppa.