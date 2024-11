Amici 24 oggi non va in onda. Come mai il talent di Canale 5 è assente nel palinsesto Mediaset nella giornata di oggi, 1 novembre 2024? Ecco svelato il motivo e cosa potranno vedere i telespettatori dell’ammiraglia Mediaset al posto del programma di Maria De Filippi e delle vicissitudini dei ragazzi della scuola più spiata d’Italia.

Amici 24 oggi non va in onda: ecco perché

Amici 24 oggi non va in onda. Perché? Il motivo è presto detto, come sempre accade il programma salta la regolare messa in onda su Canale 5 nei giorni di festa. A non andare in onda è anche Uomini e Donne. Piccolo giorno di riposo, dunque, per gli appassionati delle vicende dei cantanti e dei ballerini della scuola di Maria De Filippi.

Nel frattempo, però, si è registrata la puntata di Amici 24 che vedremo andare in onda domenica pomeriggio a partire dalle 14 e a breve verrà registrata anche la terza puntata speciale di Amici – Verissimo ovvero l’ultima puntata, suddivisa in due giorni, di This is me.

Insomma nulla si è fermato davvero. Salta la messa in onda, ma nella scuola di Amici si continua a lavorare sodo tra lezioni di canto e ballo. Oltretutto negli studi Elios di Roma si continua a lavorare per la messa in onda delle prossime puntate del programma e il suo ‘spin off’ se così possiamo definirlo.

Cosa va in onda al posto di Amici 24?

Cosa andrà in onda al posto di Amici 24? Ebbene nell’orario del day time vedremo una nuova puntata di My Home My Destiny. A seguire invece andrà regolarmente in onda Pomeriggio 5.

Prima della soap, invece, il pubblico dell’ammiraglia Mediaset potrà godersi un film sentimentale della saga di Inga Lindstrom che, in queste giornate di Festa, è solita popolare il palinsesto.

Niente paura, però, domenica la puntata di Amici 24 andrà regolarmente in onda e da lunedì ritornerà anche il consueto appuntamento con il day time.