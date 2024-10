Nel daytime di Amici 24 Gabriele Baio ha deciso di lasciare la scuola. Il ballerino è giunto ad una scelta alquanto inaspettata per i telespettatori e per i suoi compagni. Il giovane ha voluto mettere un punto alla sua esperienza televisiva forse perché in crisi per via di un’ardua prova assegnatagli dalla maestra Alessandra Celentano.

Amici 24: Gabriele Baio abbandona in tempi record

Nell’appuntamento pomeridiano di Amici 24 di oggi, venerdì 4 ottobre 2024, il ballerino Gabriele ha preso una sofferta decisione e ha abbandonato il talent.

Una scelta che spiazza il popolo del web e quello social, dal momento che é virale il filmato della puntata domenicale in cui – all’esordio – Gabriele dava prova di essere motivato a conquistarsi un banco. Dopo il compito ricevuto dalla maestra Alessandra Celentano è andato in crisi, psicologicamente e poi fisicamente, e alla fine è giunto alla scelta sofferta di lasciare la scuola. In realtà inizialmente aveva creduto di poter portare a termine il compito, una coreografia diversa dal suo stile, ma ad un certo punto ha perso ogni certezza.

La crisi di Gabriele Baio ad Amici 24

Il 18enne ha dapprima lamentato un problema fisico al piede, per poi risultare in ritardo ad una lezione con Deborah Lettieri. La maestra gli ha, non a caso, riservato una sonora paternale accusandolo di non impegnarsi abbastanza. Da qui le cose sono degenerate fino all’auto sospensione dal talent show.

“Basta… Io non voglio stare male – minaccia l’addio alla scuola di Amici 24 durante un colloquio con la maestra Deborah -… Sono stato un anno a soffrire…”. La maestra tenta invano di convincerlo a restare nella scuola, ma dopo aver parlato con sua madre, Gabriele Baio fa le valige e saluta tutti.

La scelta che spiazza i fan di Amici 24

Incalzato poi dai compagni di studio, nella casetta dei talenti di Amici 24, sulla scelta definitiva maturata rispetto alla crisi, Gabriele comunica di voler abbandonare la scuola: “Credo che andrò via …sono stato a parlare con mia madre e troppe cose… non ce la faccio…”.

É questa la triste conclusione del percorso di studi di Gabriele Baio che, forse, come molti alla sua età, abbandona, in preda all’ansia, ancor prima di provare davvero a realizzare i suoi sogni.