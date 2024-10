Nuovo anno di scuola ad Amici 24 e nuovi volti tra i professionisti. Chi è la nuova ballerina professionista di latino che abbiamo visto entrare in studio e danzare davanti agli occhi di Maria De Filippi? Si chiama Eleonora Riccardi, ecco cosa abbiamo scoperto su di lei.

Amici 24 professionisti: i ballerini della scuola di Maria De Filippi, ecco chi è Eleonora Riccardi

Ad Amici 24, tra i professionisti, nelle prime due puntate del talent, abbiamo visto diversi volti noti. Sono stati riconfermati e danzano ancora, per la gioia di tutti i fan: Elena D’Amario, Sebastian Melo Taveira, Georgie Curreli-Rose – entrata nel cast dei professionisti di classico giusto anno scorso insieme al marito – Umberto Gaudino e Isobel Kinnear.

Giulia Stabile, invece, continua ad essere – almeno per il momento – a Londra. La danzatrice però si collega sempre, almeno in video, con Maria De Filippi per lanciare i messaggi di Oreo, sponsor del talent di Canale 5. Questi collegamenti, pertanto, fanno ben sperare, tutti i suoi fan, che appena terminato l’impegno che l’ha portata in Inghilterra, Giulia tornerà nella scuola per danzare ancora insieme agli altri professionisti e per aiutare i ragazzi del nuovo anno nei passi a due o nelle comparate.

Chi sono gli assenti? Ad Amici 24 tra i professionisti paiono mancare – quantomeno non hanno ancora fatto la loro comparsa in video -: Giulia Pauselli, Luca (marito di Georgie) e Francesca Tocca. Che fine hanno fatto? Possibile che tornino per il Serale e che ora si stiano dedicando ad altro?

Sul ritorno di Giulia Pauselli qualcuno inizia a nutrire qualche dubbio visto che l’annuncio per Marlù, altro sponsor del programma, è passato dalle sue mani a quelle di Isobel. Su Luca non sappiamo nulla, ma nel frattempo ancora più dubbi stanno nascendo sul possibile ritorno di Francesca Tocca. Come mai? Ebbene nel cast di ballerini professionisti ha fatto il suo ingresso una nuova danzatrice che potrebbe sostituirla per tutto quest’anno.

Chi è la nuova professionista di latino di Amici 24? Eleonora Riccardi

Chi è la nuova professionista di Amici 24 per la categoria di latino? La professionista che abbiamo già visto in video si chiama Eleonora Riccardi. Cosa sappiamo su di lei? Vive a Roma, ha 31 anni, e ha dedicato gran parte della sua vita alla danza. Oltre a ballare ha già esperienze come insegnante di danze latino-americane presso la scuola Tempio Danza di Silvio Antonio Anselmi a Ruvo di Puglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Riccardi (@ele.riccardi)

Quest’estate, oltretutto, come si evince dai video pubblicati sul suo account Instagram ufficiale, ha danzato in alcune città d’Italia anche al fianco di Stefano Oradei, ex ballerino professionista di Ballando con le Stelle.