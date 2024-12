Alessia Pecchia, pupilla di Alessandra Celentano tra gli allievi concorrenti in corsa ad Amici 24, fa parlare di sé per un’uscita di scena inaspettata dal talent show di Maria De Filippi. Tra i telespettatori di Amici, ci si chiede il motivo alla base dell’assenza della giovane dalla celebre scuola dei talenti: Alessia è volata all’estero, per poter prendere parte all’evento “World Championship Solo Latin”.

Amici 24, Alessia Pecchia diventa campionessa di ballo-latino mondiale!

Alessia Pecchia si riconferma, per la seconda volta nella sua vita, campionessa mondiale al titolo di ballerina latinista in assolo, alla competizione di Sarajevo nota come “World Championship Solo Latin 2024”. Questo mentre nel web, in particolare tra i fan di Amici, desta clamore la sua assenza risultata nella casetta che accoglie i talenti del talent.

Sui social, non manca il pensiero comune di un possibile addio della ragazza al programma. Tuttavia, all’evento tenutosi lontano dal Belpaese, la giovane (scommessa nella danza della maestra Alessandra Celentano, ad Amici) riesce a sbaragliare la concorrenza internazionale.

Ebbene sì. E’ Alessia ad ottenere il titolo di campionessa mondiale e solo-artist di balli latin, alla competizione rinnovatasi nella capitale della Bosnia-Erzegovina. Il trionfo per la giovane si ripete per la seconda volta. Lo scorso anno 2023, Alessia risultava vincitrice del titolo mondiale, nella medesima category.

Alessia Pecchia non è il primo caso di “uscita temporanea”, ad Amici

Mentre nel web, tra gli internauti e fan di Amici, ci si chiede se la ballerina sia destinata ad ufficializzarsi come allieva uscente e fuori-gara dal talent in onda sulle reti Mediaset, anche al pensiero dell’eventuale scelta di un ritiro della ballerina, Alessia Pecchia non è l’unica concorrente a optare per un allontanamento temporaneo da un format TV, per un evento esterno all’estero.

Nel 2019, il talent concedeva all’allieva Talisa Ravagnani di assentarsi dal contesto di Amici, per volare in America e prendere parte agli American Music Awards. Per l’occasione la ballerina era chiamata all’evento nel ruolo di backup-dancer nel corpo di ballo di Selena Gomez.

La produzione del talent show di Maria De Filippi, quindi, non impedirebbe ai concorrenti in corsa di vivere eventi imperdibili e straordinari, finalizzati alla propria crescita personale e professionale.

Intanto, sono virali nel web le travolgenti immagini che decretano Alessia di Amici 24 campionessa di ballo latin nel mondo. Si tratta di un video pubblicato dalla pagina Instagram dell’evento World Championship Solo Latin (WCSL), dove la giovane italiana gioisce in lacrime alla sua premiazione, per poi salire sul gradino più alto del podio e impugnare la coppa di latinista dal titolo di ‘campionessa mondiale’.

