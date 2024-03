Quando manca pochissimo alla finale di Amici 23, è tutto pronto per ascoltare nove nuovi inediti dei cantanti in gara nel talent condotto da Maria de Filippi. Scopriamo insieme da chi sono scritti e prodotti, e di quali brani si tratta.

Amici 23, nove nuovi inediti da ascoltare

Dopo il successo di ‘Rossofuoco‘ di Mida (certificato disco di platino) e di ‘Dimmi che non è un addio’ di Holden (disco d’oro), è la volta di nove nuovi brani che sono cantanti dagli allievi di Amici 23. Si tratta di produzioni originali che vantano importanti collaborazioni tra i produttori e che saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali dalla mezzanotte di oggi, lunedì 4 marzo 2024.

AYLE CON ‘IL TUO NOME’ – Ayle, allievo di Anna Pettinelli, canta ‘Il tuo nome‘ scritta da lui e prodottA da B-Croma. Elia Faggella, in arte Ayle, ha 19 anni e vive a Livorno. Amante dei tatuaggi, in passato ha lavorato come barista. Nel corso delle puntate è stato molto supportato dalla sua insegnante che ha consentito anche il suo rientro nella scuola dopo che aveva deciso di lasciarla. Non ha ancora la maglia del serale.

HOLDEN CON “SOLO STANOTTE”. Holden, allievo di Rudy Zerbi, ha già presentato nel programma alcuni singoli di successo come ‘Dimmi che non è un addio‘ e ‘Nuvola’. Ora propone questo nuovo brano dal titolo ‘Solo Stanotte‘ che è scritto e prodotto dallo stesso Holden. Joseph Carta, in arte Holden, ha 23 anni e vive a Roma da solo con 2 gatti. Ha già ottenuto la maglia d’oro e quindi lo vedremo al serale.

KIA CON “IENA”. Kia, allieva di Lorella Cuccarini, è una delle ultime entrate nella scuola di Amici. Presenta il brano ‘Iena‘ scritto da una vecchia conoscenza della scuola, Enrico Nigiotti, con Riccardo Scirè che ne è anche il produttore. Chiara Letizia ha 19 anni e vive a Cagliari. Viene da una famiglia di musicista e sogna di arrivare al serale.

LIL JOLIE CON “ATTIMO”– Sono giorni di scelte per Lil Jolie. L’allieva di Rudy Zerbi ha infatti ricevuto la proposta di Anna Pettinelli di passare nella sua squadra e ottenendo subito la maglia d’oro. Il suo singolo, ‘Attimo‘ è scritto dalla stessa cantante e da Valentina Sanseverino, Stefano Bruno ed Enrico Dadone. La produzione è invece di Cali Low. Angela Ciancio, in arte Lil Jolie, ha 23 anni ed è di Caserta. È figlia unica, vive a Milano dove si è trasferita per inseguire il sogno della musica.

MARTINA CON “DA QUANDO NON HO SMESSO DI AMARTI” – Martina, allieva di Anna Pettinelli, è stata una delle prime a ricevere la maglia d’oro. Con la sua voce soave e possente, presenta questo nuovo singolo ‘Da quando non ho smesso di amarti‘, scritto da Giordana Angi (ex Amici) e Antonio Iammarino che ne ha curato anche la produzione con Cesare Chiodo. Martina ha 23 anni e vive a Roma, suo padre è brasiliano mentre sua mamma italiana.

MIDA CON “FIGHT CLUB” – Dopo il trionfo, sopratutto grazie ai social, di ‘Rossofuoco‘ e ‘Mi Odierai‘, arriva il terzo singolo di Mida. Il cantante, allievo di Lorella Cuccarini, ha già una maglia del serale e prova a conquistare un altro disco di platino con il suo nuovo brano ‘Fight club‘ scritto da lui con Max Elias Kleinshmidt, Vito Petrozzino, Vincenzo Centrella, Giuseppe Salvatore Marra e Gian Vito Vizzo. Il singolo è prodotto da Kyv e Max Kle1nz. Christian Prestato, in arte Mida, ha 23 anni, è nato a Caracas e vive nella provincia di Milano con la mamma.

NAHAZE CON “ORO ORO ORO” – Nahaze, allieva di Anna Pettinelli, è una delle ultime arrivate nella scuola di Amici. Presenta il suo singolo dal titolo ‘Oro, oro, oro‘, scritto dalla cantante e Glosie e prodotto da Gianmarco Grande. Nahaze è la fusione dei suoi due nomi, Nathalie e Hazel, ha 22 anni, è nata a Matera ma vive Milano. Ancora non ha la maglia del serale.

PETIT CON “TORNERAI” – Petit, allievo di Rudy Zerbi, propone il terzo singolo dopo ‘Che fai’ e ‘Guagliò‘. ‘Tornerai‘ è scritta dal cantante con Giovanni Sciabbarrasi e prodotta da Gianmarco Grande. Petit, nome d’arte di Salvatore Moccia, ha 18 anni, vive a Roma con la mamma. Le sue origini sono metà francesi e metà napoletane, un mix che mette in musica e che ha conquistato il suo insegnante che gli ha dato la maglia del serale.

SARAH TOSCANO CON “MAPPAMONDO” – Sarah, allieva di Lorella Cuccarini, è una delle più giovani concorrenti di questa edizione. Dopo i singoli ‘Touché’ e ‘Viole e Violini’ propone ‘Mappamondo‘ scritta da Federica Abbate, Francesco Catitti, Alex Vella e Toni Maiello e prodotta da Katoo e Room9.

Chi andrà al serale?

Quando manca solo una puntata al serale, ci sono 15 posti a disposizione e alcuni allievi non hanno ancora la maglia d’oro. A giocarsi l’accesso ci sono Sarah, Kia, Nahaze, Lil Jolie e Ayle. Intanto tutti i cantante di Amici 23 hanno presentato i loro nuovi inediti.