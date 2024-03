Chi è uscito nella prima puntata del Serale di Amici 23 in onda sabato 23 marzo 2024? Due talenti della scuola di Maria De Filippi hanno dovuto abbandonare il talent di Canale 5. Due ragazzi hanno visto andare in frantumi il loro sogno, ma almeno sono riusciti a vivere l’emozione di essere in prima serata sull’ammiraglia Mediaset e sono riusciti a esibirsi su un palco più grande in un contesto diverso rispetto a quello del pomeridiano.

Chi è uscito nella prima puntata del Serale di Amici 23?

Chi è uscito nella prima puntata del Serale di Amici 23 in onda sabato 23 marzo 2024 nella prima serata di Canale 5? Due gli allievi eliminati. Il primo a poca distanza dall’inizio della puntata, senza nemmeno aver provato l’ebrezza di entrare in sfida. Ebbene sì, la prima manche è stata vinta dalla squadra Zerbi – Cele. I due prof hanno nominato per il ballottaggio per eliminazione diretta: Gaia, Ayle e Giovanni. La prima ad essere salvata è stata Gaia che ha ballato sulle note di Mariposa di Fiorella Mannoia.

Giovanni e Ayle hanno continuato a sfidarsi. Il ballerino ha portato sul palco un tango appassionato ballato insieme a Francesca Tocca e Umberto. Ayle ha cantato Allergica alle fragole. Prima di iniziare a esibirsi sulle note del suo singolo Ayle ha detto: “Sono contento che questo sia il pezzo con cui esco” e Maria De Filippi gli ha risposto: “Dai per scontato che esci?“. Peccato che Ayle avesse già capito tutto.

Ebbene sì il primo cantante ad essere eliminato dalla scuola di Amici 23 nella prima puntata del Serale del 23 marzo 2024 è stato proprio Ayle.

Il discorso di Maria per salutare Ayle? “Spero che sia scesa un po’ la rabbia con la quale eri entrato. Non bisogna mai essere arrabbiati nella vita“.

Chi è il secondo eliminato dalla scuola di Amici 23?

La seconda manche è stata vinta dal team Zerbi-Cele e a finire al ballottaggio sono stati: Kumo, Mida e Sarah. I due cantanti si sono salvati e Kumo è divenuto l’eliminato provvisorio.

Dopo la terza manche sono finiti al ballottaggio: Martina, Lil Jolie e Gaia. A finire al ballottaggio con Kumo è stata Lil Jolie. La cantante l’ha presa nel peggiore dei modi e non l’ha vissuta affatto bene.

Alla fine, giunti in casetta, Maria, senza troppi giri di parole, ha annunciato il secondo eliminato della prima serata del Serale: Kumo.