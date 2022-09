Amici 22 quando inizia? Il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sta per tornare in onda. Presto, anzi prestissimo, verrà svelata la nuova classe e successivamente prenderà ufficialmente il via il nuovo anno scolastico? Quali saranno i prof? Quali li allievi professionisti pronti a dare una mano ai nuovi arrivati? Ecco tutte le news sulla scuola più spiata della televisione italiana.

Amici 22 quando in tv: la nuova classe riparte di domenica pomeriggio

Per una scuola speciale ci vuole un inizio altrettanto speciale. Cosa significa? La campanella riporterà tutti in classe non durante un giorno feriale, bensì durante un lungo pomeriggio festivo. Il talent condotto da Maria De Filippi riaprirà i battenti domenica 18 settembre.

La puntata prenderà il via, su Canale 5, alle 14 e porterà allo svelamento della nuova classe di Amici 22. Quanti cantanti verranno ammessi? Chi farà parte della classe dei ballerini? Tropo presto per dirlo. Le selezioni sono andate avanti tutta estate. Lo staff di Amici, insieme ad alcuni dei ballerini professionisti del programma e di vecchi partecipanti, hanno lavorato duramente per cercare nuovi talenti capaci di parlare al cuore del pubblico presente in studio e di quello a casa. I nomi di chi potrà sedersi sull’ambito banco sono però ancora top secret.

Amici 22 professori e corpo di ballo: cosa sappiamo

Cosa accadrà ad Amici 22? Tante saranno le novità. La prima riguarda il tavolo degli insegnanti. Due prof hanno dovuto salutare ovvero: Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Al loro posto?

Per il canto al posto della Pettinelli tornerà Arisa. Sarà la cantante a completare il trio insieme a Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Per il ballo, invece, al posto della Peparini, al fianco di Todaro e della Celentano, cercando di sedare le liti, vi sarà il compagno di Giorgia ovvero Emanuel Lo, già volto noto per gli affezionati del talent.

Nel corpo di ballo? Elena D’Amario la vedremo? Difficile fare spoiler. Probabile che Giulia Pauselli rimarrà a casa a fare la mamma, l’ex professionista ha partorito da pochi giorni. Non si conoscono, però, le intenzioni di Maria De Filippi sui professionisti.

Ospite della prima puntata: arriva un amato cantante

Chi saranno gli ospiti della prima puntata? Anche qui tutto top secret, almeno per ora. Negli ultimi anni Maria De Filippi ci ha abituati ad un inizio scolastico davvero con il botto, ricco di vecchie glorie e molti personaggi famosi. Sappiamo di per certo che vi sarà Luigi Strangis anche e solo per riportare la coppa in studio e dar vita al consueto “passaggio”.