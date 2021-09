Cosa è accaduto ad Amici 21 nella puntata di ieri, domenica 19 settembre 2021? Chi è entrato nella scuola di Maria De Filippi? Ecco tutti i nomi dei nuovi concorrenti e le esibizioni degne di nota che hanno già lasciato il segno fra il pubblico televisivo. Da sottolineare l’ottima partenza del talent dell’ammiraglia Mediaset che ha portato a casa ottimi dati per quanto riguarda gli ascolti tv.

Amici 21 puntata di ieri: chi è entrato nella scuola di Maria De Filippi?

Ad Amici 21, nella puntata di ieri, domenica 19 settembre, hanno fatto ingresso nella scuola i primi talenti. Durante il pomeriggio domenicale, però, non si è giunti a completare la formazione della classe, ma di sicuro si è potuto scorgere diversi talenti.

Dopo una esibizione non soddisfacente di Carla, anche se al pubblico social la ragazza è piaciuta molto, il secondo ad esibirsi è stato il cantante Alex. Il giovane ha presentato il suo inedito intitolato Sogni al cielo e ha colpito particolarmente Lorella Cuccarini che dandogli la maglia ha detto: “A me piace molto, ha un bel timbro”.

Subito dopo si è passati al ballo. Maria De Filippi ha acceso i riflettori su tre aspiranti ovvero: Nunzio, Andrea e Mattia. Prima ancora che si potesse procedere con le loro esibizioni il neo professore di danza, Raimondo Todaro, è intervenuto per spiegare a tutti di conoscere Nunzio da tempo. Il ragazzo ha frequentato la sua scuola da quando aveva 10 anni. Negli ultimi tempi si sono persi di vista e non si aspettava di ritrovarlo nel talent. Maria fa quindi esibire Nunzio e nessuno stoppa la musica. Tocca poi ad Andrea che si presenta con un Jive ballando su una canzone di Blanco. L’idea geniale non viene però premiata. Todaro stoppa la musica dicendo al giovane, sostanzialmente, che ha puntato troppo in alto. Andrea ha fatto una cosa molto difficile e si è preso un gran rischio che sfortunatamente gli è costato caro. Si ripresenterà il prossimo anno. Ultimo ad esibirsi Mattia. Il banco rimane sospeso. Sarà Todaro, dopo aver lavorato una settimana con entrambi, a decidere chi ammettere ad Amici 21.

Spazio poi alla cantante Flaza che ottiene il banco grazie a Lorella Cuccarini. A Zerbi e alla Pettinelli però la ragazza non piace.

Le discussioni si accendono con il banco per il cantante Luigi. Anna Pettinelli litiga con Rudi Zerbi. La prima ritiene il ragazzo stonato. A dar ragione a Zerbi entra in studio anche una vocal coach della scuola.

Gli altri allievi ammessi nella scuola di Amici 21

La ballerina Serena entra grazie a Raimondo Todaro. La Celentano, la squadra da capo a piedi e sentenzia: “A me non piace“. Il pubblico capisce già chi sarà il bersaglio preferito della professoressa per l’anno che sta per iniziare.

LDA, figlio di Gigi D’Alessio, piace molto al pubblico social e ottiene il banco di canto grazie a Rudy Zerbi. La Pettinelli dissente e attacca il ragazzo chiamando in causa anche il padre. “Datato come genere (…) Mi sembri un Gigi D’Alessio 3.0″.

Il giovane, che ha chiesto a tutti di non giudicarlo solo perché figlio di, ci rimane mane per le parole della Pettinelli e per tutta la puntata rimugina su quanto gli è stato detto. Successivamente fa il suo ingresso nella scuola la bravissima ballerina Carola. Ecco la nuova protetta della Celentano.

La storia di Mirko e la bellissima opportunità data dalla Celentano

Maria De Filippi racconta la storia di Mirko. Il giovane e la sua famiglia ne hanno passate tante. Da quando l’amata nonna è scomparsa il ragazzo ha smesso di danzare, ma ha poi deciso di riprendere poco prima di presentarsi ai casting di Amici 21. Durante l’esibizione la Peparini toglie la musica e tutti rimangono di stucco. I colpi di scena non terminano. A ridare la base è a sorpresa Alessandra Celentano che da poi una chance di vita al giovane talento dicendo: “Dopo il banco gratis voglio dare a questo ragazzo non la possibilità del banco ma una possibilità di vita”. Mirko avrà un mese di tempo per meritare il posto.

Albe, sosia di Sangiovanni, ottiene il banco grazie a Lorella Cuccarini con Mille Voci. La Pettinelli non lo vorrebbe proprio perché ricorda troppo, fisicamente, il concorrente dell’anno scorso. Successivamente entrano altri due cantanti: Tommaso e Inde. Quest’ultima è la prima che la Pettinelli vuole fortemente.

Conclude gli ingressi della domenica pomeriggio Christian, ballerino voluto da Todaro.

C’è però una sorpresa in più. Quale? Zerbi dona al cantante Giacomo una busta rossa per una sfida. Il giovane non può entrare subito, ma sicuramente, a detta del professore di canto, presto potrà tornare a sfidare qualcuno dei talenti degli altri professori e prendersi la sua maglia e il suo banco.

La puntata di lunedì 20 settembre 2021

Ad entrare, nella parte di puntata di Amici 21 in onda lunedì, è stata la bravissima Nicole.

Ci sono stati altri giudizi sospesi:

Chi riuscirà ad entrare ancora nella scuola di Maria De Filippi? I tifosi si sono già scatenati sui social. Nel frattempo i ragazzi sono entrati in casetta. Anche quest’anno vivranno tutti insieme condividendo gioie e dolori!