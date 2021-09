La sfida degli ascolti della domenica pomeriggio ha visto scontrarsi due grandi colossi della tv italiana: Amici su Canale 5 e Domenica In su Rai 1. Maria De Filippi e Mara Venier, una sfida e non una “guerra” tra le due amiche di vecchia data, le due regine della tv infatti, si sono scambiate un in bocca al lupo. Ma vediamo come sono andati i dati Auditel di Amici, Domenica In e degli altri programmi del pomeriggio di domenica 19 settembre 2021.

Auditel, Amici e Domenica In: come sono andati gli ascolti del 19 settembre?

Per due domeniche consecutive, quella di ieri e la prossima, Amici programma condotto da Maria De Filippi andrà in onda in concomitanza con Domenica In condotto da Mara Venier. Una sfida tra titani in tutti i sensi, sia per i due programmi, ma soprattutto per le due conduttrici. Vediamo come si sono comportati in termini di ascolti i due show della domenica pomeriggio.

Ascolti – Amici

Il talent Amici riparte su Canale 5 per la prima volta di domenica pomeriggio. L’esordio vede la partecipazione di molti volti noti della tv, dello sport e della scorsa edizione del programma condotto da Maria De Filippi. Il talent è stato seguito in questa prima puntata di stagione da 2.782.000 spettatori con uno share del 19.54%.

La scorsa edizione debuttò in onda Sabato 14 novembre 2020: i risultati ottenuti furono di 2.969.000 di spettatori con il 15.7% di share durante la presentazione, e 3.452.000 di telespettatori con il 20.5% di share durante il programma.

L’anno precedente il debutto fu Sabato 16 novembre 2019. I telespettatori che seguirono la presentazione furono 2.595.000, ottenendo il 14.8% di share. 3.157.000 di telespettatori con il 20.9% di share invece, fu il risultato della puntata di esordio 2019.

Dati Auditel – Domenica In

La prima puntata della nuova stagione di Domenica In condotta da Mara Venier è stata seguita da 2.174000 spettatori, pari ad uno share del 14.43%, nella prima parte andata in onda dalle 14.04 alle 14.56. 1.970.000 spettatori pari ad uno share del 14.71%, hanno seguito invece la seconda parte dalle 15.02 alle 17.06. I Saluti di Mara hanno ottenuto: 1.595.000 con uno share del 13.07%.

L’edizione 2020 con inizio domenica 13 settembre ottenere un risultato di 2.247.000 telespettatori con uno share del 14.58% durante la prima parte. 1.940.000 di telespettatori con il 13.75% di share seguirono la seconda parte.

L’anno precedente, domenica 15 settembre 2019 i telespettatori della prima puntata furono 2.742.000 con uno share del 18.68% durante la prima parte del programma di Mara Venier. 2.367.000 con uno share del 19.51% seguirono invece la seconda parte.

I dati Auditel degli altri programmi della domenica pomeriggio

Di seguito vi proponiamo i dati Auditel in merito agli ascolti degli altri programmi della domenica pomeriggio.

Ascolti – Verissimo

Il programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin che quest’anno va in onda anche di domenica è stato seguito da 1.995.000 con uno share del 16% durante la prima parte, mentre la seconda parte è stata seguita da 1.755.000 spettatori con il 13.83% di share. Il giorno precedente, sabato 18 settembre 2021, i telespettatori erano 1.806.000 con il 17.9% di share.

La scorsa edizione debuttò sabato 12 settembre 2020: i telespettatori furono 2.139.000 con uno share del 19.3%. I giri di Valzer ottennero 1.750.000 – 16.8%.

L’edizione precedente ebbe inizio sabato 14 settembre 2019 con 1.945.000 spettatori ed il 16.9% di share. 1.674.000 con il 16.1% di share seguirono i Giri di Valzer.

Dati Auditel – Da Noi… A Ruota Libera

Subito dopo Domenica In, come lo scorso anno, va in onda Da Noi… A Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini. Il programma ha raccolto un ascolto medio di 1.621.000 spettatori pari al 12.96% di share.

Nel 2020 il programma segno il suo debutto domenica 13 settembre con 1.690.000 spettatori e il 14.24% di Share. L’anno precedente domenica 22 settembre 2019, il debutto segnò 2.144.000 di spettatori con uno share del 13.36%.