Cosa ci dicono le anticipazioni della puntata di Amici 21 in onda domenica 13 febbraio 2022? Quali saranno gli ospiti presenti in studio da Maria De Filippi? Dopo l’avventura di Sanremo torneranno a casa tutti gli ex alunni che hanno portato alto il nome del talent anche sul palco dell’Ariston come: Aka7even, Sangiovanni, Irama ed Emma Marrone. In studio approderà anche il maestro Beppe Vessicchio.

Amici 21 anticipazioni e ospiti: una puntata ricca di cantanti da Sanremo

Tutti ad Amici 21, dopo Sanremo, per promuovere i loro dischi, ma soprattutto per cantarli davanti al pubblico di casa. Per la gioia dei fan, del pubblico di Canale 5 che segue da anni e anni il talent di Maria De Filippi, nella puntata di domenica 13 febbraio saranno in studio: Aka7even, Sangiovanni, Irama ed Emma.

La Marrone avrà però, così come annunciato dalla pagina Amici News, un ulteriore compito. Quale? Quello di dare i voti ai talenti della scuola. Spetterà a lei stilare la sua personale classifica dopo averli sentiti esibire. Cosa emergerà? Per Emma:

Sissi si aggiudicherà un bel 9,5 e la vetta della classifica

Aisha un 8.5

Calma un 8+

Crytical un 8

LDA un 7.5

Albe un 7.5

Alex e Luigi, invece, un semplice 7

I due si ritroveranno a rischio eliminazione, ma i rispettivi professori li salveranno. Mentre la Pettinelli, però, manderà Alex al posto senza alcun problema, Zerbi chiederà a Luigi di cantare un altro pezzo per potersi aggiudicare nuovamente la sua maglia e continuare a concorrere per agguantare un posto al Serale.

Maria ha proposto di far fare a Luigi il nuovo inedito scritto da Enrico Nigiotti che tratta di un ragazzo in carne, ma in maniera ironica per lanciare un messaggio importante, quello che bisogna fregarsene del giudizio sul fisico. Siccome però Luigi è molto magro, LDA ha aiutato a travestirlo e a mettersi il pancione.

La classifica dei ballerini: il ritorno di Marcello Sacchetta e il lieto annuncio

Dopo la classifica dei cantanti è stata stilata una importante classifica di ballo sulla versatilità. Il giudice Marcello Sacchetta è stato come al solito super intransigente.

Questa volta, a grande sorpresa, però, ha posto Carola in prima posizione, in seconda Serena e Dario a pari merito e in terza Christian. Ultima Alice.

Marcello, prima di abbandonare lo studio, ha annunciato a tutti che la compagna, la professionista Giulia Pauselli, è incinta. Emozionato, il coreografo è apparso molto felice e contento.

Il ritorno di Nunzio dopo gli insulti a Todaro

Cos’altro accadrà? A Raimondo Todaro verrà data la possibilità di scegliere se dare il banco a Nunzio scelto all’inizio insieme a Mattia visto che quest’ultimo ha dovuto abbandonare causa infortunio.

Il giovane dopo aver ballato è anche costretto a scusarsi per le cose dette sul web contro Todaro dopo l’eliminazione e per fortuna ottiene il banco.

Le maglie del Serale: chi accede alla seconda fase del talent?

Secondo le anticipazioni sulla puntata di Amici 21 in onda domenica 13 febbraio 2022 verranno assegnate anche le prime maglie del Serale. Chi accederà alla seconda fase del talent di Canale 5?

A passare saranno: