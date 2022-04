Terminata anche la sesta puntata di Amici 21, il talent condotto da Maria De Filippi. Tante le sfide, altrettanti i litigi, ma anche i momenti esilaranti come quello che ha coinciso con il guanto di sfida tra i prof. Vediamo pertanto nel dettaglio cosa è accaduto durante la bellissima e attesissima puntata dello show del sabato sera di Canale 5 in onda sabato 23 Aprile attraverso tutte le ultime news.

Amici 21 news ultim’ora: ballottaggi ed eliminato

Chi è uscito ieri sera, 23 aprile da Amici 21? L’eliminato della sesta puntata è stato, a sorpresa, LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio ha dovuto abbandonare la gara perdendo al ballottaggio finale contro Nunzio, amico fraterno conosciuto proprio all’interno della scuola più spiata d’Italia. La squadra di Rudy Zerbi ed Alessandra Celeltano ha perso subito la prima manche disputata contro il team di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. A finire per primo al ballottaggio finale a tre è stato pertanto LDA. Il cantante è sembrato piuttosto sereno, ma la tensione ha iniziato a farsi sentire sempre di più man mano che le ore passavano.

Nella seconda manche a finire al ballottaggio finale è stato il ballerino Nunzio, mentre dopo la terza manche è finito a rischio eliminazione Dario. Quest’ultimo, però, è stato subito salvato e così a sfidarsi per rimanere in gara sono stati Nunzio e LDA. Quest’ultimo ha cantato Caruso e poi ha liberato gran parte dell’emozione e della tensione sfogandosi con le lacrime. Peccato però che sui social la sua esibizione non sia stata apprezzata. Rita Pavone in primis, con un tweet, ha sottolineato quanto fosse calante nella parte centrale del brano.

Nunzio invece pare aver dato il massimo. L’ultima esibizione ha mandato in tilt i social.

L’annuncio dell’eliminato è stato dato da Maria De Filippi mentre i ragazzi si trovavano da soli nella loro casetta. La conduttrice, dopo i lunghi discorsi dei due papabili eliminati ha voluto strappare via il cerotto senza troppi giri di parole. All’eliminazione di LDA, così, Nunzio ha avuto una reazione molto forte. Il ballerino non riusciva a credere che fosse vero e non accettava tale verdetto.

Amici 21: liti tra i prof per i loro beniamini

Non sono mancate, in questa puntata di Amici 21, le liti tra i prof. Alessandra Celentano si è scontrata con Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini per difendere Michele contro Nunzio. Successivamente vi è stato un forte battibecco anche con Veronica Peparini per via del guanto di sfida lanciato a Dario.

Più tranquillo Rudy Zerbi che non ha litigato quasi con nessuno e che per vincere il guanto di sfida tra i prof ha promesso a tutti un viaggio in Brasile. Zerbi ha però preso in giro Anna Pettinelli attaccando cartelloni realizzati con le foto che la prof di canto ha postato sul suo Instagram in pose alquanto bizzarre.

Amici 21: i momenti salienti della puntata

Ecco i momenti salienti della sesta puntata di Amici 21 in onda sabato 23 Aprile 2022 in prima serata su Canale 5: