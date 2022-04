Cosa ci preannunciano per Amici 21 le anticipazioni della sesta puntata del Serale in onda su Canale 5 il 23 Aprile 2022? Chi sarà il nuovo eliminato? Settimana scorsa è stata la ballerina Carola, del team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano a dover abbandonare i sogni di gloria e la possibilità di vincere il talent di Maria De Filippi.

Amici 21 spoiler: il guanto di sfida tra i prof e gli ospiti

Quali saranno gli ospiti della sesta puntata del Serale di Amici 21? Per la gioia del telespettatori, dopo l’intervista doppia con Stefano De Martino ad opera di Maria De Filippi di settimana scorsa, in puntata, per un piccolo momento comico, tornerà Nino Frassica. Spetterà a lui stemperare la tensione della gara e strappare a tutti un sorriso.

Ospiti musicali invece? I The Kolors. Ebbene sì, Stash e la sua band potranno presentare, sul palco dove tutto è nato, il loro ultimo singolo davanti a professori e colleghi della giuria che sicuramente saranno pronti a scatenarsi nelle danze.

News sul guanto di sfida da prof? Pare che anche questa settimana il trash sarà assicurato. La coppia formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano regalerà momenti di puro spettacolo, momenti che faranno la storia della televisione e che finiranno direttamente nella classifica dei Nuovi Mostri di Striscia la Notizia.

Attenzione spoiler sulla sesta puntata di Amici 21 e nome eliminato

Cosa accadrà nella sesta puntata di Amici 21? Nella prima manche dopo la sfida tra Lda contro Alex vinta da Alex, quella tra Michele e Nunzio vinta da Michele e quella tra Sissi e Alex contro Luigi e Lda sul brano di Elisa, vinta dai primi due, a finire al ballottaggio finale sarà il figlio di Gigi d’Alessio. Nella seconda manche, invece, dopo due sole sfide, a finire al ballottaggio sarà Nunzio mentre nella terza, verrà mandato nuovamente al ballottaggio Dario. Quest’ultimo però verrà immediatamente salvato e a sfidarsi per non uscire dal programma saranno LDA e Nunzio.

Chi sarà l’eliminato? Nella scorsa puntata il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno perso Carola. Questa volta non saranno loro a dover salutare un membro della loro squadra. Sarà invece Raimondo Todaro ad accompagnare all’uscita Nunzio secondo quanto rivelato dalle talpe del Vicolodellenews.it. La scuola di Amici 21 perderà uno dei concorrenti più amati dell’edizione per via della sua simpatia e dei meravigliosi tutorial realizzati nelle ultime settimane e che tanto hanno tenuto banco sui social e sul web.