Cosa accadrà nella nuova puntata di Amici 21 secondo le anticipazioni per il 9 gennaio 2022? Cosa succederà nella scuola di Maria De Filippi alla ripresa delle lezioni e delle sfide dopo la pausa natalizia? La registrazione della puntata in onda domenica 9 gennaio 2022 su Canale 5 è stata rimandata un paio di volte, ma si è finalmente tenuta sabato 8 gennaio 2022 negli studio Elios di Roma. In veste di ospiti, sono giunti in studio: Coez e Arisa. Tante sono state le sfide e altrettanti i colpi di scena.

Amici 21 anticipazioni puntata 9 gennaio 2022: Arisa giudica i cantanti

Maria De Filippi ha richiamato Arisa ad Amici 21, dopo che quest’ultima era stata prof di canto anno scorso, per farle giudicare la nuova sfida tra i cantanti della scuola di Canale 5. L’ex prof, che tanto ci ha fatto ridere insieme a Rudy Zerbi ad Amici 20, ha stilato, ascolto dopo ascolto, questa classifica:

Sissy Lda Rea, Alex e Crytical Aisha Luigi, Nicol Albe

Ad andare in sfida saranno i ragazzi giunti al quinto e sesto posto. In puntata, come molti si aspettavano, Nicol e Rea non hanno affrontato nessuna sfida pur essendo giunte ultime nella classifica stilata da Fedez prima di Natale.

Amici 21, LDA: dalla sfida vinta al disco di platino

Ad Amici 21 LDA ha dovuto affrontare una nuova sfida. Come mai? Il ragazzo, insieme a : Albe, Sissy, Aisha e Alex, non ha svolto i compiti delle vacanze natalizie e si è offerto volontario. Oltre a lui anche Sissy ha dovuto far una sfida per lo stesso motivo. Entrambi però hanno vinto senza alcun problema.

Poco dopo Maria De Filippi gli ha consegnato il disco di platino. Per il figlio di Gigi D’Alessio ci sarà modo di fare pertanto una nuova festa in casetta con tutti i suoi amici visto l’ottimo risultato raggiunto.

Ballerini infortunati e new entry

Che news ci sono sui ballerini? Cosmary ha ricevuto la maglia da Alessandra Celentano.

Nella scuola di Amici 21 ha fatto ingresso una nuova ballerina che tutti e tre i prof sembrano volere nel proprio team.

Christian ha ballato una coreografia della Celentano e quest’ultima gli ha dato 5 perché lo vede sempre uguale e quindi non attira la sua attenzione. Complimenti invece per Serena. La mastra le ha riconosciuto il grande impegno e i miglioramenti fatti.

Mattia, Cristiano e Carola, invece, non si sono esibiti perché infortunati.

Amici 21: le coppie nate durante questi mesi

Maria De Filippi nella nuova puntata di Amici 21 ha mandato in onda alcuni video dei baci tra: Dario e Sissy e Alex e Cosmary.