Tutto pronto negli studi Titanus Elios di Roma, per il serale di Amici 2026 al via sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5. Il talent show più longevo della televisione italiana, ideato e condotto da Maria De Filippi, quest’anno festeggia la sua 25a edizione e continua ogni anno a sfornare i talenti della nuova scena musicale italiana e non solo. Vediamo ora chi sono i finalisti in gara tra cantante e ballerini, come sono composte le squadre e i giudici del serale.

Amici 2026 al via il serale su Canale 5: quando in tv, giudici e anticipazioni

Si scaldano i motori per la fase del serale di Amici 2026. I nuovi talenti del ballo e del canto si sfideranno a suon di coreografie e brani cantati dal vivo sotto gli occhi del pubblico ma anche di una attenta giuria composta da Amadeus, Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e Gigi d’Alessio.

New entry nel cast Alessandro Cattelan con un ruolo pensato appositamente per lui. Al comando della grande “nave” che traghetta i giovani artisti in gara verso il successo, colei che da anni è in grado di riconoscere lì dove il talento c’è: Maria De Filippi. Ma vediamo ora insieme chi sono i finalisti e come sono composte le squadre. Super ospite della prima serata Annalisa che per l’occasione presenterà la sua nuova hit “Canzone Estiva”.

Cantanti finalisti

Angie (Angelica Paola Ibba)

Caterina Lumina

Elena D’Elia

Gard (Gabriele Gard)

Lorenzo Salvetti

Michele (Ballo Bertin)

Opi (Simone Opini)

Plasma (Antonio Silvestri)

Riccardo Stimolo

Valentina Pesaresi

Ballerini finalisti

Alessio Di Ponzio

Alex (Alexandru Calu)

Antonio Stillante

Emiliano Fiasco

Kiara Fina

Nicola Marchionni

Simone Galante

Le squadre

Le squadre

Squadra Zerbi-Celentano

Antonio Stillante (ballo latino)

Caterina Lumina (canto)

Elena D’Elia (ballo)

Emiliano Fiasco (canto)

Nicola Marchionni (ballo classico)

Plasma (Antonio Silvestri) (canto)

Riccardo Stimolo (canto)

Squadra Pettinelli-Emanuel Lo

Alessio Di Ponzio (ballo hip-hop)

Gard (Gabriele Gard) (canto)

Kiara Fina (ballo)

Opi (Simone Opini) (canto)

Valentina Pesaresi (canto)

Squadra Cuccarini-Peparini

Alex (Alexandru Calu) (ballo latino)

Angie (Angelica Paola Ibba) (canto)

Lorenzo Salvetti (canto)

Michele Ballo Bertin (canto)

Simone Galante (ballo hip-hop)

Tutti gli spoiler della prima registrazione di Amici (in esclusiva) li trovate qui: