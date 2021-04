Cosa è successo nella quarta puntata del Serale di Amici 2021? La puntata del 10 aprile, in streaming, ci rivela come siano andate le cose nello studio di Maria De Filippi. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno continuato a battibeccare con Arisa e Lorella Cuccarini, ma anche con la Pettinelli. Francesca Manzini, invece, ha apprezzato particolarmente il lato b di Stefano De Martino e Alessandra Amoroso ha incendiato il palco con i suoi due nuovi singoli.

Amici 2021, Serale del 10 aprile: tre ballottaggi e una eliminazione

Dopo le prime tre puntate del Serale di Amici 2021 in cui sono stati eliminati due concorrenti ogni sera, ieri, sabato 10 aprile, a finire al ballottaggio sono stati tre talenti del programma di Maria De Filippi. Uno solo di loro, però, ha dovuto abbandonare il programma.

La prima sfida ha visto finire a rischio eliminazione Aka. Il cantante su cui Anna Pettinelli ha sempre puntato, ha rischiato ancora una volta di vedere i suoi sogni di gloria infrangersi contro un muro.

Tanti sono stati i battibecchi fra Rudy Zerbi e la Pettinelli, soprattutto sulle barre di Aka. A Zerbi non piace la scrittura del giovane cantante, mentre la Pettinelli supporta il suo allievo in tutto e per tutto e lo difende con tutte le sue forze. Un esempio? In settimana Anna Pettinelli ha ballato sul cubo per Aka pur di farlo lavorare al meglio sul guanto di sfida voluto da Arisa.

Nella seconda sfida si è acceso il dibattito, invece, fra Zerbi e Arisa. I toni si sono surriscaldati fin dalla scelta dello sfidante e dalla doppia sfilata delle due professoresse e dei loro allievi che sono stati chiamati in causa, rimandati al posto e poi richiamati.

La manche è stata persa dalla squadra di Zerbi. Al ballottaggio sono finiti: Sangiovanni, Deddy ed Enula. Quest’ultima, però, al contrario dei due compagni di team, non è riuscita a tornare a sedersi al suo posto e ha dovuto aspettare la fine della terza sfida per capire contro chi si avrebbe dovuto giocarsi il tutto e per tutto.

La sfida fra Serena e Martina sul latino americano ha poi acceso gli animi. Tralasciando il fatto che Rudy si sia lasciato, ancora una volta, ammaliare solo da Francesca Tocca, e non abbia avuto occhi che per lei, Alessandra Celentano pare aver raggiunto il suo scopo anche se, i giudici, non le hanno dato ragione.

La Celentano ha voluto sottolineare come Martina, dopo sedici anni di danza, non fosse ancora così brava come doveva essere. Al contrario, Serena, ballerina molto versatile, riusciva a fare il suo stile dopo soli pochi mesi di studio. A dar ragione alla Celentano, sui social, è giunta anche Carolyn Smith.

Terza manche? A perdere sono stati i componenti della squadra di Lorella e Arisa. Al ballottaggio sono finiti, per volere di Zerbi: Raffaele, Alessandro e Tancredi. Quest’ultimo, però, non è stato salvato da nessuno e si è dovuto giocare la permanenza nel programma con: Aka ed Enula.

Amici 2021 eliminato: Tancredi o Enula?

L’eliminata fra Trancredi ed Enula è stata proprio Enula. La ragazza ha avuto modo di sfogarsi con il suo amico e con Alessandro ed esprimere le sue paure. Quella più grande? Di non essere stata compresa. Tancredi, nonostante l’ansia, è riuscito a darle coraggio e a confermarle il fatto che, una volta finita questa esperienza, continueranno a vedersi a Milano e a coltivare la loro bella amicizia.

Amici 2021 ospiti: Francesca Manzini e Alessandra Amoroso

Ospiti della quarta puntata del Serale di Amici 2021 sono state: Alessandra Amoroso e Francesca Manzini. La nota comica, che ha appena condotto con Gerry Scotti Striscia la Notizia, ha imitato Mara Venier e scherzato con i tre giudici.

La Manzini, dopo averli fatti bendare, ha potuto toccare con mano il lato b di Stefano De Martino e apprezzarne la qualità tanto da paragonarlo a due belle mortadelle.

Per concludere, ad infiammare il palco, ci ha pensato Alessandra Amoroso. La cantante ha presentato i suoi due inediti intitolati: Piuma e Sorriso Grande.