Dopo essersi battuto con i colleghi finalisti alla finale di Amici 20, dove si è classificato alle spalle della fiamma Giulia Stabile, Sangiovanni è tornato a raccontarsi svelando di aver vissuto un periodo difficile nella sua vita alle prese con la depressione. Questo a causa del bullismo di cui era vittima per mano dei compagni di studio e l’atteggiamento avverso dei suoi insegnanti a scuola. E non solo. L’artista inoltre svela il lato più recondito di sé, menzionando alcuni aspetti dell’intimità scoperta con Giulia Stabile.

Sangiovanni shock: il racconto post-Amici 20

In un intervento concesso a mezzo stampa, a talent ormai concluso, l’ex volto di Amici 20 -Sangiovanni- ha svelato di avere alle spalle un passato difficile, in cui si sentiva oggetto delle critiche gratuite e il bullismo dei compagni di studio e dove si sentiva incompreso dagli insegnanti.

Secondo i professori, il giovane non avrebbe potuto mai avere successo nella vita né fare granché da grande. Mentre i compagni di classe lo emarginavano per il suo modo di essere se stesso al 100%, così come lo abbiamo visto tra le mura della scuola di Amici 20. Il tutto lo fece finire in preda al vortice dell’ansia e delle paranoie.

Per i suddetti disturbi Sangiovanni rivela di aver fatto psicoterapia e di aver assunto dei farmaci, ma è riuscito a vedere la luce solo attraverso la musica, la sua vera ancora di salvezza. “Hai presente quei film horror dove c’è un demone interiore che ti imbruttisce? – fa sapere-. Quando le mie parole finivano sulle note del telefono era come se, per un po’, me ne potessi liberare”.

Seppur con fatica Sangiovanni ha saputo dimostrare a se stesso e agli altri che con la forza di volontà si può anche superare un momento difficile con il suo, coltivando ad esempio una passione, nel suo caso la musica. Intanto prosegue a gonfie vele la lovestory avviata con Giulia Stabile nella scuola di Maria De Filippi. Della giovane l’artista di Lady confida di aver imparato ad apprendere diversi lati, come il modo di affrontare la vita in generale. “Mi aiuta tantissimo. A volte la guardo e le dico: ‘Ma come fai a vedere il mondo così?‘ -dichiara il cantante sulla ballerina, la quale a quanto pare tornerà ad Amici nelle vesti di professionista-. Sto imparando, con qualche anno di ritardo, a essere il bambino che non sono mai stato”.

Insomma, chissà quindi se la lovestory tra i due giovani si rivelerà duratura.