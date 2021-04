Quando ormai manca poco alla finale di Amici 20, al talent di Maria De Filippi, Rudy Zerbi ha lanciato un guanto di sfida che coinvolge tutti i cantanti in corsa al serale. L’occasione del guanto è il nuovo daytime settimanale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, quando la conduttrice dà comunicazione ai talenti della sfida nella sfida ideata da Rudy Zerbi. Per il talentscout è ora per i cantanti di dire basta alle sfide serali a suon di “barre” no-sense e di sfoderare il proprio talento nella scrittura della “canzone”, qualità dove per lui sembrano ad oggi primeggiare i suoi allievi, in primis il pupillo Deddy.

Amici 2021: arriva la nuova sfida per i cantanti

Nel nuovo daytime di Amici 20, andato in onda in queste ore in vista del settimo serale del talent, Rudy Zerbi ha lanciato un guanto di sfida indirizzato a tutti i cantanti in corsa alla fase finale dello show. Si tratta di una canzone che i quattro cantanti semi-finalisti sono tenuti a produrre per una prova di scrittura musicale e sulle note di una base musicale di un celebre produttore di hit.

Il guanto di sfida del talentscout, quindi, sembra voler mettere in luce la scrittura degli allievi di Rudy Zerbi, Sangiovanni e Deddy, in particolare quest’ultimo che ad oggi è riuscito a instaurare un rapporto di stima e fiducia con il suo mentore tale da arrivare persino a farlo commuovere. Il che è accaduto in occasione di una recente lezione in sala-prove.

La comunicazione del guanto di sfida di Rudy Zerbi per Sangiovanni, Deddy, Tancredi e Aka7even ad Amici 2021

In un rvm, Maria De Filippi ha quindi dato voce al guanto di sfida che Rudy Zerbi ha destinato ai cantanti in corsa al serale. “Non si tratterà più di scrivere solo qualche barra. Ma di scrivere un’intera canzone, voi dovrete pensare al testo. Perché alla musica ci ho pensato io”, esordisce il talentscout nella comunicazione. Questo, stufo ormai delle sfide a suon di “barre” che a suo dire si sono registrate negli appuntamenti serali del talent, consistenti nell’aggiunta di poche strofe in cover di editi di successo e che quindi non hanno mostrato al pubblico le differenze di fondo tra le produzioni degli aspiranti finalisti del talent.

Poi, aggiunge alludendo alla base su cui i cantanti, schierati negli assetti di sfida Aka7even contro Sangiovanni e Deddy contro Tancredi: “Ci ha pensato una persona che sa come si crea una hit, che ha dimostrato di essere uno dei produttori più apprezzati e premiati negli ultimi anni. Questo produttore ha composto due basi diverse, una per Sangiovanni e Aka7even e un’altra per Deddy e Tancredi”. La barra è l’unità di misura utilizzata solitamente per definire la durata di una strofa nel Rap e, ad Amici, si usa ormai indicarla come “strofa” che i cantanti sono chiamati a produrre in aggiunta al testo di un brano.

Il messaggio di sfida di Rudy Zerbi, intanto, divide dentro e fuori il talent. Nella scuola particolarmente teso ha reagito allo stesso, Tancredi, palesandosi in estrema difficoltà all’idea di dover scrivere un’intera nuova canzone. E sui social, se da un lato c’è chi scredita il guanto di Zerbi definendola una provocazione a fin di visibilità per il suo team, che vede protagonisti Deddy e Sangiovanni, dall’altra c’è chi invece approva con entusiasmo la nuova sfida.

Tempo di canzone ad Amici 20

Si è parlato molto di barre ad Amici 20, ad esempio Anna Pettinelli ha elogiato in più occasioni le “barre” del pupillo Aka7even aggiunte ai testi di alcune cover e per Rudy Zerbi non è più tempo di “barre” quando ormai manca poco alla finale del talent, ma è tempo di “canzoni” vere.

Chissà, quindi, che esito darà il nuovo guanto di sfida di Rudy Zerbi al talent di Maria De Filippi.