Ci siamo: la Finale di Amici 2021, è alle porte. L’attesa è veramente grandissima e sabato 15 maggio 2021, in diretta dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma, Maria De Filippi conduce su Canale 5 l’ultimo appuntamento di questa stagione del talent show “Amici”.

Amici 2021, la finale: anticipazioni, ospiti, premi e regolamento finalissima

A contendersi la vittoria cinque ragazzi: tre cantanti e 2 ballerini. Chi sono?

Aka7even, 21 anni cantautore;

21 anni cantautore; Sangiovanni , 18 anni cantautore;

, 18 anni cantautore; Deddy, 19 anni cantautore;

19 anni cantautore; Giulia , 19 anni ballerina;

, 19 anni ballerina; Alessandro, 21 anni ballerino.

Cinque i talenti che dopo sette mesi di intenso lavoro, tra prove, affanni, sorrisi e pianti arrivano al rush finale per alzare la coppa del vincitore. Solo uno di loro, infatti, si aggiudicherà il premio di vincitore assoluto. In palio un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro.

Amici 2021: tutti i premi che verranno consegnati nella Finale di sabato 15 maggio

Durante lo show verranno consegnati, oltre che il premio finale di 150 mila euro in gettoni d’oro anche:

Il Premio Di Categoria del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro;

del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro; Il Premio Tim dato dalla platea giudicante nelle diverse serate e dalla community Tim, del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro;

dato dalla platea giudicante nelle diverse serate e dalla community Tim, del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro; Il Premio Siae, consegnato dal cantautore Giovanni Caccamo per il miglior testo, del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro;

consegnato dal cantautore Giovanni Caccamo per il miglior testo, del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro; Il Premio Marlu’ , a ciascun finalista del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro;

, a ciascun finalista del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro; Il Premio TIM della critica del valore di 50 mila Euro in gettoni d’oro assegnato da una giuria formata dalle maggiori testate quotidiane e web italiane collegate in streaming a causa dell’emergenza Covid-19;

della critica del valore di 50 mila Euro in gettoni d’oro assegnato da una giuria formata dalle maggiori testate quotidiane e web italiane collegate in streaming a causa dell’emergenza Covid-19; Il Premio Delle Radio, per l’inedito preferito.

Verra’ assegnata una targa dai Network RDS, Radio Italia, R101 ed RTL 102,5, radio che hanno seguito fin da subito il percorso degli aspiranti cantanti, segnando il passo dei loro inediti; giudicandoli hanno infatti fornito via via un parametro utile ai loro prof di riferimento aiutando comunque i ragazzi ad andare nella giusta direzione per le loro scelte artistiche.

Gli ospiti della Finale di Amici 2021 di sabato 15 maggio

A chiudere la serata finale della 20esima edizione del talent Amici ci sarà la vincitrice della scorza edizione, ovvero Gaia Gozzi. La cantante, passerà il testimone al concorrente che trionferà sabato sera nelle 20° edizione del talent show.

Gaia presenterà in anteprima anche il suo nuovo singolo uscito venerdì 14 maggio “Boca” feat Sean Paul.

La finalissima vede il “grande” ritorno in studio della coppia di attori e intrattenitori più acclamati del momento, quella formata dagli irresistibili Pio e Amedeo, reduci dal successo del loro show in prima serata su Canale5 “Felicissima Sera”.

Il regolamento della FINALE di Amici 2021

A decretare il vincitore sarà il pubblico a casa attraverso il televoto con:

Sms al numero 477.000.1 e 477.000.0

Tramite il sito web www.wittytv.it

Tramite app mediasetplay

Tramite smart tv abilitate.

L’appuntamento con la Finale di “Amici” è fissata a sabato 15 maggio in diretta in prima serata su Canale5. La Regia è di Andrea Vicario.