Venerdì 28 febbraio in diretta dal Teatro 8 degli Studi Titanus Elios in Roma andrà in onda la prima puntata del Serale di Amici 2020. Il talent più longevo della tv, arrivato alla sua 19° edizione quest’anno parte con un mese di anticipo, e cambia giorno di messa in onda, spostandosi al venerdì (per tre Sabati) su richiesta dell’azienda.

Amici 19: si parte con un mese di anticipo e per tre sabati sarà al venerdì sera

Dopo essere stati presenti alla Conferenza Stampa del Programma vi informiamo di quelle che sono le novità, le regole e i meccanismi del talent. In prima serata venerdì 28 febbraio 2020 parte il Serale di Amici condotto da Maria De Filippi. Coreografo della trasmissione anche quest’anno Giuliano Peparini che con i suoi quadri ci traghetterà in mille atmosfere diverse regalandoci emozioni uniche.

Amici 2020: il meccanismo, i protagonisti e le Novità del Serale

Questa edizione prevede 9 puntate, 6 puntate con i dieci protagonisti:

Nyv,

Giulia,

Gaia,

Jacopo,

Francesco,

Martina.

Per la sezione Canto, mentre per il circuito ballo ci saranno:

Javier

Valentin

Nicolai

Talisa

Quest’anno l’assoluta novità è che i ragazzi non saranno divisi in Squadre e saranno “tutti contro tutti”. Un po’ come erano le prime edizioni del talent. Non ci saranno nemmeno i Direttori Artistici, così da mettere al centro del programma solo i ragazzi, senza che loro si possano nascondere dietro figure più prestigiose.

Ci saranno come l’anno precedente:

1 vincitore della categoria canto

1 vincitore della categoria ballo

Il vincitore assoluto di Amici 19

Amici 2020: tre puntate celebrative con gli Ex Amici

Le novità di quest’anno sono anche tre puntate celebrative dove si fa festa con dieci professionisti. Tra loro ci saranno: Alberto Urso, Enrico Nigiotti, Michele Bravi come cantanti e per il ballo, Vincenzo e Sebastian.

Amici 19: la giuria per le due fasi di gara del talent

Ci saranno 3 organi giudicanti per le due fasi di gara:

La prima è la Giuria composta da grandi artisti del mondo dello spettacolo Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte accanto a loro in un ruolo per lui del tutto inedito Tommaso Paradiso (che non sarà un giudice, ma dirà il suo parere)

è la Giuria composta da grandi artisti del mondo dello spettacolo accanto a loro in un ruolo per lui del tutto inedito (che non sarà un giudice, ma dirà il suo parere) La seconda giuria sarà costituita dai professori della trasmissione ovvero: Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli insieme alla VAR formata dal Maestro Beppe Vessicchio e dal coreografo di fama internazionale Luciano Cannito .

giuria sarà costituita dai professori della trasmissione ovvero: Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli insieme alla VAR formata dal Maestro e dal coreografo di fama internazionale . La terza giuria è il pubblico da casa che sostiene il proprio talent preferito attraverso il televoto.

Ospiti della prima puntata saranno:

Ghali

Alessandra Amoroso

Emma

Ermal Meta

Elisa

J-Ax