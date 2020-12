E’ da poco iniziata la nuova edizione di “Amici di Maria De Filippi“ e alcuni cantanti già si stanno facendo notare per il loro talento. Proprio nella puntata pomeridiana di sabato 5 dicembre Leonardo Lamacchia e Sangiovanni hanno ricevuto un primo riscontro positivo.

Leonardo Lamacchia e Sangiovanni presto in Radio con i loro singoli

Federica Gentile speaker di Rtl 102.5 e direttrice artistica di Radio Zeta ha avuto modo di ascoltare i loro pezzi dando il suo giudizio. Di Leonardo ha apprezzato non solo il talento ma anche il cambio di look. Ha infatti dichiarato:

“Senza baffi tutta la vita, ottima scelta. Il pezzo è bello. Ci piace, sicuramente in linea con la programmazione di RTL102.5. Non ti do nessuna certezza per l’immediato, ma ci vedremo nelle prossime settimane e vedremo”.

Una bellissima e inaspettata notizia per il cantante barese che potrebbe debuttare presto in radio. Dopo Lamacchia è stato il turno di Sangiovanni, il più giovane tra i concorrenti di “Amici”. Il suo brano “Gucci bag” ha colpito non solo il pubblico a casa ma anche la stessa Gentile:

“Per RTL102.5 sicuramente è prematuro. Ma sei in perfettamente in target, a casa tua, con Radio Zeta. Ma ti dico ancora di più: alle 16.50 il tuo pezzo sarà trasmesso su Radio Zeta”, ha annunciato mandando letteralmente in visibilio il ragazzo. Proprio il suo pezzo era stato respinto qualche settimana fa.

Non è la prima volta che gli esperti radiofonici dopo aver ascoltato gli inediti dei ragazzi decidono di bocciare o promuovere i brani in questione. Chi sarà il prossimo ad aggiudicarsi il consenso da parte delle radio?