Ad Amici 2019 l’eliminato ad un passo dalla finalissima è Rafael Quenedit Castro. Nella finale di sabato 25 maggio, infatti, il ballerino di origini cubane ha perso la sfida con Giordana Angi, risultando ufficialmente il terzo classificato. Inoltre, dopo il verdetto di stasera, il danzatore – anche vincitore della categoria ballo di questa edizione – ha ringraziato Giuliano Peparini definendolo un “secondo padre”; come reazione, il Direttore Artistico del Serale si è commosso in diretta. Rivediamo, allora, il momento della sua eliminazione in puntata, in questo video Witty tv / Mediaset ufficiale. Qui in basso anche l’estratto video con Vincenzo Di Primo, eliminato ad inizio serata e quarto classificato ad Amici di Maria De Filippi (ed. numero 18).