Nuovo annuncio per Amici 2019 Celebrities. Altri vip sono stati ufficialmente arruolati nel cast dell’atteso programma di Canale 5. I nomi dei nuovi concorrenti sono stati rivelati da un secondo promo della trasmissione Mediaset. Ma chi sono gli ulteriori volti dello show targato Fascino p.g.t?

Amici 2019 Celebrities, altri 4 vip nel cast: ecco chi sono i nuovi concorrenti | nomi e promo (video)

Stando alle ultime news emerse dal video col nuovo promo di Mediaset, nel cast di Amici Celebrities (primo titolo provvisorio: Amici Vip) entrano ufficialmente altri 4 concorrenti. Ecco i loro nomi e cognomi in ordine di annuncio e alcune informazioni su biografia e carriera.

Pamela Camassa

Già a lavoro nella scuola di Amici (almeno così mostra il nuovo spot), Pamela Camassa è una showgirl, attrice e modella. 35 anni d’età, Camassa – che nella vita privata è anche compagna di Filippo Bisciglia – ha già partecipato a programmi tv come La Talpa 2008 e ad altre trasmissioni condotte da Carlo Conti.

Filippo Bisciglia

Attuale conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia è un presentatore tv nato a Roma. 42 anni festeggiati il 24 giugno 2019, Bisciglia è già stato concorrente di Tale e Quale Show 2017 (vi è tornato nel 2018 per il Torneo) e, prima ancora, ha partecipato al Grande Fratello 6 (arrivando secondo in classifica).

Raniero Monaco di Lapio

Nato nel 1983 a Londra, Raniero Monaco di Lapio è un attore e modello italiano. Noto anche per i ruoli al cinema (in film come Smetto quando voglio ad honorem), Monaco di Lapio è volto di fiction di successo sia Rai che Mediaset (tra le più note: Caterina e le sue figlie su Canale 5 e la più recente La porta rossa su Rai 2) e nel 2007 ha già preso parte al cast di Grande Fratello 7. Qui in alto: una foto tratta dal suo profilo Instagram ufficiale.

Francesca Manzini

Nel sangue voci da rifare fedelmente all’originale e ad oggi 29 anni compiuti, Francesca Manzini è un’imitatrice di origini romane. Legata professionalmente ad Rds, Manzini ha anche recitato sul set del film di Carlo Verdone dal titolo Benedetta Follia.

⚠ ATTENZIONE, ATTENZIONE! Ecco svelati i nomi di altri quattro concorrenti di #AmiciCelebrities! Chi saranno prossimi? 😉 pic.twitter.com/c5E3nqLeGD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 4, 2019

Amici 2019 Celebrities: chi altro c’è nel cast, quando inizia su Canale 5 e conduttrice

Ma chi altro c’è nel cast di Amici 2019 Celebrities? Un primo promo, come ormai noto, ha già annunciato i nomi dei primissimi 4 concorrenti, arruolati dal programma di Canale 5 come protagonisti iniziali della trasmissione.

Si tratta de: l’ex giudice di Masterchef Joe Bastianich; l’attrice Laura Torrisi; l’ex calciatore Ciro Ferrara; il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Tutti volti già molto noti e per cui la curiosità di vederli in azione, in uno show tv del genere, di certo non manca.

Quando inizia Amici 2019 Celebrities? Una data di inizio certa al momento non c’è, anche se secondo anticipazioni – non confermate ufficialmente – il programma dovrebbe andare in onda in prima serata su Canale 5 da fine settembre. Come conduttrice delle prime puntate, invece, ci sarà Maria De Filippi. Poi, la «palla» passerà a Michelle Hunziker e fino alla finale.