La semifinale di Amici 20 ha decretato due eliminati a sorpresa, Serena Marchese e Tancredi, ed entrambi in queste ore hanno rotto il silenzio sulla loro uscita dal talent. Entrambi molto apprezzati dal pubblico di Canale 5, per il loro talento nel ballo e nel canto, i due ormai ex concorrenti del talent hanno documentato in rete il loro ritorno alla vita di sempre, con la ballerina che ha riabbracciato il fidanzato barista e il cantante che è tornato a riaffacciarsi dal balcone di casa in modo speciale. Inoltre i due semifinalisti del talent hanno dedicato un messaggio al pubblico che li ha seguiti con costanza, regalando ad Amici 20 record di ascolti.

Amici, Il messaggio di Serena Marchese post-talent show

Una delle ballerine di Amici 20 più amate dal pubblico tv può dirsi indubbiamente Serena Marchese. La ballerina sicula ha saputo conquistarsi gli apprezzamenti di pubblico e critica, inclusi i 3 giudici fissi del talent, Stash, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, nel corso di un lungo percorso di miglioramento intrapreso nella scuola di Maria De Filippi. A valorizzare i suoi punti di forza è stata la mentore Alessandra Celentano, che è riuscita a far uscire dalla scuola la giovane a testa alta. La ballerina insieme a Tancredi si sono rivelati i 2 eliminati dal talent alla semifinale dell’8 maggio.

Nonostante l’uscita di scena, tuttavia, Serena può contare sul supporto dei suoi sostenitori, che sui social le lanciano in queste ore complimenti ed elogi per la sua arte mostrata in tv. Messaggi solidali che la ballerina ora condivide fieramente tra le storie su Instagram, dopo essersi riattivata sul social.

Tra le nuove stories, la Marchese appare insieme al fidanzato barista Alessio, segno che nonostante le distanze dovute al percorso artistico di Serena intrapreso in tv il loro amore non abbia subito ripercussioni in negativo e sia ancora solido. Inoltre, sempre su Instagram la Marchese si dice pubblicamente grata ai fan per averla sostenuta nel percorso intrapreso ad Amici 20. “Spero di continuare con voi il mio percorso e di rendervi orgogliosi sempre”, si legge nel messaggio social con cui Serena rompe il silenzio sulla sua eliminazione dal talent.

Amici, Tancredi e il messaggio post-talent

Grato ad Amici 20 come Serena Marchese, per la possibilità avuta di esprimere la sua arte nel percorso intrapreso al talent di Maria De Filippi, è anche Tancredi. Il cantante di Las Vegas ha non a caso segnato il suo ritorno sui social in un modo speciale. Tra le storie condivise sul noto social, ha infatti postato un video in cui lui appare nel balcone di casa con tanto di sottofondo musicale dell’inedito lanciato al talent dedicato alla nota “città del peccato” americana.

E non è tutto. In un messaggio social pubblico dedicato agli internauti, Tancredi fa sapere entusiasta che uno dei nuovi singoli presentati ad Amici 20 sarà contenuto nel suo primo Ep post talent in arrivo, dopo che il giovane ha firmato un contratto con una nota casa discografica. Si tratta di Balla alla luna.