Manca poco alle attese semifinale e finale di Amici 20 e intanto spunta in rete la notizia che vede i cantanti semifinalisti del talent firmare i loro primi contratti discografici. Ancora una volta, la scuola di Maria De Filippi diventa ponte tra giovani talenti e il mondo del lavoro. Non a caso, Deddy, Tancredi, Aka7even, Sangiovanni sono riusciti a farsi mettere sotto contratto da importanti case discografiche, per il successo raggiunto nella scuola più amata dagli italiani e in queste ore spuntano i primi messaggi social delle major per i giovani assunti.

Amici 20, arrivano i contratti per i cantanti

I fandom dei cantanti semifinalisti di Amici 20 cominciano a dividersi in vista della semifinale del talent, prevista per il prossimo 8 maggio 2021 su Canale 5. Ma laddove divide, il talent riesce ad unire con la notizia di queste ore che vede tutti i cantanti semifinalisti ricevere la loro prima proposta di contratto, segno che i fantastici 4 abbiano raggiunto tutti importanti risultati, indipendentemente dalla gara in corso.

Deddy e Tancredi hanno ricevuto una proposta di contratto da parte della casa discografica Warner Music Italy, Sangiovanni invece da parte della Sugar e Aka7even dalla Sony Music Italy. Un risultato importante, il cui merito è ancora una volta della regina di ascolti del sabato sera, Maria De Filippi, che attraverso il talent dà la possibilità ai giovani di esprimersi, con il sogno di trovare lavoro, e in gran parte anche dei 4 talenti nel canto che quest’anno frequentano la scuola di Canale 5.

Quest’ultimi, insieme ai 3 ballerini Giulia Stabile, Alessandro Cavallo e Serena Marchese, si sfideranno in occasione della semifinale del talent, per un posto alla finale, la cui messa in onda è prevista per il 15 maggio 2021 su Canale 5.

I messaggi delle case discografiche per i cantanti di Amici

In queste ore, via social, sono non a caso giunti i messaggi delle case discografiche per i talenti di Amici 20 assunti. La Sugar dà il benvenuto a Sangiovanni con il seguente post: “18 anni appena compiuti, un disco di platino, un disco d’oro e oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su @spotifyitaly. La sua “lady” continua ad essere in top 5 FIMI con oltre 25 milioni di streams e attualmente ha 3 brani in top 100. Siamo felici di annunciare che @sangiovanni è ufficialmente un artista del roster @sugarmusicofficial. Nelle prossime settimane ci saranno tante novità, continuate a seguirci nelle stories per gli aggiornamenti su tutti i nostri artisti! Intanto auguriamo buona fortuna a @sangiovanni per le ultime due puntate del serale di @amiciufficiale”.

La Warner Music Italy ingaggia il cantante de Il cielo contromano, Deddy, con il seguente messaggio “Benvenuto nella Squad Deddy!”, per poi accogliere anche l’autore di “Las Vegas”, Tancredi: “Benvenuto nella Squad Tancredi!”.

La Sony Music Italy, invece, accoglie Aka7even: “Diamo il benvenuto a @aka_7even_ !

Un nuovo grande talento entra a far parte della nostra famiglia!”.