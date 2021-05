La finale di Amici 20, andata in onda il 15 maggio 2021, non ha segnato vinti né vincitori di fatto. I finalisti Deddy, Aka7even, Sangiovanni, Alessandro Cavallo e Giulia Stabile hanno ricevuto in finale premi più o meno prestigiosi e hanno dimostrato nella gara di avere grande forza di volontà nell’inseguire il proprio sogno. Intanto, la finale fa ancora parlare, soprattutto alla luce dei primi messaggi post-finale che i 5 talenti hanno rilasciato a mezzo social per i fan, dicendosi grati del percorso di studio intrapreso nella scuola di Maria De Filippi.

Amici 20, i cantanti finalisti parlano ai fan per la prima volta dopo il talent

Uno dei grandi protagonisti della finale di Amici 20 può dirsi indubbiamente il cantante Deddy. Da barbiere 18enne il giovane ha cominciato a studiare musica su YouTube da autodidatta, non potendosi permettere le lezioni private, per poi riuscire ad esprimersi con le sue canzoni nella scuola di Amici. Deddy, molto amato dal pubblico tv, al rientro a casa ha voluto destinare un messaggio speciale ai sostenitori a corredo di uno scatto che lo immortala mentre fa ritorno dai familiari. “Questa è la prima foto che mi sono fatto da solo! Hahaha! Nei miei occhi potete vedere tutto quello che ho da dirvi… – esordisce Deddy, per poi dirsi ancora desideroso di dare tanto nel lavoro come nella vita-. Ora corro ad abbracciare la mia famiglia, perché da domani si riparte!”. E intanto è uscito sul sito di Warner Music Italy il lyric video di “O passi” di Deddy.

Anche l’altro protagonista del talent, Aka7even, si è aperto ai follower dopo la finale del talent. Il cantante dalla tinta biondo platino ha annunciato ai follower che è ufficialmente aperto il suo canale VEVO ed è in arrivo il video ufficiale della sua Loca, che strizza l’occhio ai tormentoni estivi. In diretta su Instagram, verso le 15 di questo 17 maggio 2021, Aka7even ha poi fatto sapere in risposta alle domande dei fan: “Con Martina Miliddi la questione è chiusa, ognuno fa la propria vita e stop. Io tifo Napoli”.

Il vincitore della categoria canto, Sangiovanni, ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram una carrellata di foto della finale a corredo della quale lui scrive un messaggio di ringraziamenti generale per i risultati raggiunti nel talent, che lo ha visto trionfare insieme alla fidanzata Giulia Stabile, rivelatasi vincitrice della categoria danza nonché vincitrice assoluta del talent:

“Arrivare in finalissima con i vostri voti, riuscire a trasmettere un messaggio, crescere, essere accettato per ciò che sono. Cantare su un palco. Fiero di te Giulia Stabile. Che mesi emozionanti e intensi @amiciufficiale, GRAZIE DI CUORE! Grazie per il Premio Tim della Critica, Premio delle Radio per “malibu”, Premio SIAE. E ora? Già sapete: LESSGOOO! SEMPRE!”.

Amici 20, i ballerini finalisti parlano ai fan per la prima volta dopo il talent

Così come i cantanti anche i ballerini finalisti di Amici 20 si sono aperti ai fan subito dopo la finale del talent di Maria De Filippi. Tra le Instagram stories, una volta riattivatosi sui social Alessandro Cavallo ha postato una serie di immagini esclusive della festa organizzata dalla produzione Mediaset post-talent. “Si sono fatte le 3”, fa sapere dei festeggiamenti matti a cui ha preso parte dopo la finale di Amici 20. Poi, tiene anche a ringraziare tutti i suoi sostenitori: “Sono felice”.

Anche la vincitrice del talent, Giulia Stabile, ha intanto voluto parlare ai follower una volta tornata attiva su Instagram. Lo ha fatto postando tre foto che la ritraggono nei panni di trionfatrice del talent e dalla descrizione prolissa.

“Eccomi qui, strano riprendere questo telefono in mano e vedere quanta gente realmente mi ha supportata e per quanti sono stata “un esempio” (e diciamo che questo era uno degli obbiettivi a cui tenevo di più, soprattutto dopo aver fatto lunghe chiacchierate con Sangio che mi faceva capire quanta responsabilità avessimo) – si legge tra le righe del primo messaggio social post talent-. Non vi nascondo il fatto che ancora non sono riuscita a realizzare del tutto… Le emozioni sono state fortissime fino all’ultimo secondo in cui ci siamo trovati in casetta ed ora sta per iniziare una nuova vita”.