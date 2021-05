Si è rivelata una grande protagonista nonché la prima ballerina in assoluto a vincere il talent di Maria De Filippi, alla finale di Amici 20, e ora Giulia Stabile è tornata al centro dell’attenzione mediatica per un un suo possibile debutto inedito in tv. Si tratta di un potenziale ingaggio per la ballerina nel corpo di ballo di Amici, a cui ha intanto aperto la mentore della giovane, Veronica Peparini, in un intervento social di queste ore.

Amici 20, Giulia Stabile è la nuova scoperta del talent

La vittoria che Giulia Stabile ha conseguito ad Amici 20, battendo gli altri finalisti al grand final del talent, Deddy, Aka7even, Alessandro Cavallo e Sangiovanni, è una vera rivalsa per la prima ballerina a vincere nella storia del talent di Maria De Filipi. Una rivincita rispetto alle insicurezze personali e il bullismo, l’alienazione, che da sempre attanagliavano la giovane, ancor prima che lei entrasse nella celebre scuola.

Una volta entrata a far parte del gruppo di allievi di Amici 20, Giulia Stabile ha quindi sfoderato tutto il suo potenziale di ballerina in tv, fino ad aggiudicarsi la vittoria del talent, dove presto lei potrebbe debuttare come professionista insieme ad altri ex ballerini della scuola più amata dagli italiani.

Ad alimentare la possibilità che ciò avvenga è in particolare stata la mentore nonché insegnante di ballo ad Amici 20 della Stabile, Veronica Peparini, che in una diretta registrata su Instagram ha quindi spiazzato tutti aprendo ad un futuro per Giulia nel corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi, seppur non sbilanciandosi molto: “Questo fino alla fine non possiamo saperlo. Sono cose che accadono nel momento giusto. Io glielo auguro, se lo desidera. Adesso non lo posso dire ancora, se sarà si saprà a breve. Ha tutte le carte in regola, è una brava ballerina“.

Veronica, quindi, si augura il meglio per la sua pupilla, nella quale si è rivista molto negli ultimi mesi, soprattutto per la riservatezza mostrata nel suo essere nella casetta di Amici 20. Una peculiarità caratteriale che accomuna molto Giulia alla piccola Veronica di anni fa, così come la stessa insegnate rivela.

Ma al momento non ci è dato sapere quindi di più sul futuro della dolcissima Giulia, che intanto continua a fare coppia fissa con il vincitore della categoria canto di Amici 20, Sangiovanni.