Nella scuola di Amici 20 Giulia ha ballato contro il bullismo e iniziato a vincere parte delle sue paure e insicurezze. Merito della coreografia che ha fatto per lei Samuele. L’allievo sta dimostrando di essere davvero talentuoso. Giulia ha emozionato tutti, ma durante queste settimane ha affrontato diverse difficoltà. A spronarla è stato Samuele e il fidanzato Sangiovanni. Il discorso del giovane cantante ha particolarmente stupido tutti e infuso una certa determinazione e coraggio alla giovane danzatrice.

Amici 20: Giulia e il bullismo a scuola

La coreografia della Peparini ha mandato in crisi Giulia. Sono emersi traumi del passato nella giovane danzatrice che a scuola è stata vittima di bullismo. Le dicevano che era brutta, sguaiata con i denti imperfetti. Rivivere quei momenti ha causato una forte crisi in Giulia che è riuscita ad iniziare ad affrontare le sue insicurezze grazie a Samuele e a Sangiovanni.

Per spiegare tutto ciò, prima dell’esibizione durante la puntata di sabato 30 gennaio 2021 di Amici 20, in onda su Canale 5, Maria De Filippi ha dapprima riassunto e poi mandato in onda una breve clip introduttiva.

Chi segue il daytime nel pomeriggio di Canale 5 e alle sera, a orario di cena, su Italia 1, sa bene che quanto successo era già andato in onda. Ecco il video che spiega tutta la storia.

Abbiamo capito tutti così come è nata la coreografia.

Nella clip fatta montare a Maria De Filippi per spiegare a tutti quanto accaduto è stato inserito anche un confronto fra Giulia e Sangiovanni. A motivare la ballerina, come dicevamo, sono stati sia il bravissimo Samuele che il cantante Sangiovanni. Quest’ultimo, però, ha fatto un bellissimo discorso.

sangiovanni ha tutto il mio cuore, dopo questo ancora di più. #amici20 pic.twitter.com/39J1llGBT1 — ann⁷ ; ha pullato jungkook (@SOVFTKOOK) January 30, 2021

La bellissima esibizione e il messaggio per tutti

Il momento è culminato attraverso la bellissima esibizione di Giulia. Niente fronzoli. Niente commenti ulteriori. Solo la bravura di due giovani artisti sul palco. Da un lato la bravura di Samuele nel creare coreografie e raccontare storie con estrema naturalezza e grande capacità di far comprendere ogni dettaglio a tutti. Dall’altro la grande capacità interpretativa di Giulia.

Ai telespettatori a casa è arrivato un bellissimo messaggio. Come hanno detto gli stessi protagonisti molti ragazzi che fanno parte del pubblico possono riconoscersi in Giulia ed imparare da lei e Sangiovanni a non farsi schiacciare dai bulli.