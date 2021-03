Il Serale di Amici 20 (il serale) sta per avvicinarsi sempre più e difatti proprio sabato scorso il 6 marzo 2021, durante lo Speciale del sabato pomeriggio del talent di Maria De Filippi sono state assegnate alcune maglie ai concorrenti in gara. La novità di quest’anno è che il Direttore artistico non sarà più Giuliano Peparini, ruolo che ricopre ormai da 7 anni. Ma chi sarà invece il nuovo direttore artistico? Scopriamo assieme.

Amici 2021, serale: ecco chi è il nuovo direttore artistico del Serale del Talent di Maria De Filippi

Come anticipa TvBlog, a ricoprire il ruolo di Direttore Artistico sarà Stéphane Jarny, coreografo e sceneggiatore francese. Quindi non avremo più Giuliano Peparini a confezionare i meravigliosi quadri degli artisti in gara, ma al suo posto un altro coreografo che ha all’attivo diversi successi nel suo lungo curriculum. Ha infatti coreografato diversi programmi da Miss France a The Voice, e di recente è stato anche giurato di Got to Dance. Siamo sicuri che regalerà altrettante emozioni così come è stato per Peparini.

Stéphane Jarny prende il posto di Giuliano Peparini, nel Serale di Amici 20

Certo Giuliano Peparini era ormai una certezza per il programma e anche per il pubblico che per ben sette anni ha apprezzato il suo enorme lavoro, il suo estro e il suo talento. Peparini è stato sostituito solo per una stagione da Luca Tommassini perché aveva altri impegni lavorativi. Ma Giuliano Peparini, ha diretto con grande talento ed esperienza la fase finale del programma di Maria De Filippi, per ben sette anni.

Ad annunciare il suo forfait è stato lo stesso Peparini nello speciale trasmesso Sabato sei Marzo su canale 5 che ha detto:

“Maria tu sai come sono fatto, se non sono carico al 100% ho sempre paura di non essere in grado di dare il massimo. Io sto al 70%, ho bisogno di una ricarica per poter ripartire e tornare a essere il più possibile ispirato per emozionare”

La scelta di Jarny è nello stile della De Filippi che sa guardare sempre oltre tutto e aprire gli orizzonti dei suoi programmi, in modo particolare proprio del talent Amici che accoglie talenti da tutto il mondo. Questo per dare quanto più possibile un respiro internazionale alla trasmissione, come ha già fatto nel passato chiamando – tanto per fare due esempi –Miguel Bosè e Ricky Martin.

