Manca poco alla finale di Amici 20 e intanto nel daytime del talent è andato in scena uno scherzo ai danni di Deddy, organizzato dalla produzione del talent insieme ai complici Sangiovanni e Aka7even. Lo scherzo avviene perché Deddy aveva scoperto a insaputa della produzione che lui, Sangiovanni e Aka7even avessero raggiunto il disco d’oro e platino e che per loro il talent avesse in serbo una festa in piena regola per il traguardo raggiunto.

Amici 20, Deddy fa una scoperta all’insaputa della produzione

Nel daytime di Amici 20 pre-finale del talent, il quinto finalista Deddy è venuto a conoscenza di una novità importante che lo coinvolge con gli avversari Sangiovanni e Aka7even. Si tratta della notizia secondo cui lui ha raggiunto il primo disco d’oro e i diretti rivali rispettivamente l’oro e il platino. Non appena appreso della notizia all’insaputa della produzione sotto i riflettori del talent, Deddy ha comunicato il tutto ai diretti interessati primo e terzo finalista. Cosa che la produzione non ha mandato giù, tanto da inscenare uno scherzo perfido ai danni del 18enne.

Con la complicità di Sangiovanni e Aka7even, la produzione ha fatto credere a Deddy di non aver ricevuto l’oro per il singolo Il cielo contromano, a differenza di quanto poco prima il 18enne aveva appreso. Così la regia, una volta chiamati i giovani cantanti in collegamento, manda in onda le immagini del disco d’oro e di platino raggiunti da Sangiovanni e Aka7even per i singoli Tutta la notte e Mi manchi. Questo senza mandare in onda la certificazione FIMI spettante a Deddy. Poi, tutti i finalisti, inclusi i ballerini Giulia Stabile e Alessandro Cavallo, sono chiamati a festeggiare, incluso il 18enne che resta per scherzo a bocca asciutta.

La reazione del 18enne Deddy allo scherzo

Ad un certo punto mentre tutti festeggiano e Deddy si mostra contento per i rivali, Aka7even ci va giù pesante ironizzando sul 18enne: “Questo disco è di Deddy!”. Un’esclamazione che manda Deddy su tutte le furie, tanto da appartarsi da solo con Alessandro e sbottare: “Mi sento preso per il cu*o, o è un bambino Aka oppure ha perso la testa”.

Poi, Deddy viene chiamato dalla produzione in un’altra stanza, sempre ornata a festa con tanto di palloncino dorato in bella vista per poi essere raggiunto dagli altri finalisti. Questo per una comunicazione a lui dedicata, quella del suo primo disco d’oro. La reazione di Deddy non è delle migliori, infatti il 18enne lascia intendere di essersi rovinato la notizia per via dello scherzo cattivo. Dal suo canto, tuttavia, può vantare di un grande sostegno da parte del web. Chissà, quindi, se l’amato cantante moro trionferà in finale.