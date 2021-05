Deddy è tornato protagonista nel daytime di Amici 20, in un momento di relax condiviso con i compagni di studio, in cui lui ha fatto “a botte” con il rivale Aka7even. Ma non è tutto, perché in qualità di barbiere il 18enne ha tagliato i capelli ad un altro avversario al serale. Alla richiesta ricevuta da Samuele Barbetta di un taglio alle basette, il pupillo di Rudy Zerbi non si è infatti tirato indietro, sfoderando le qualità maturate lavorando da adolescente come barbiere, il suo primo lavoro intrapreso nella vita e che il 18enne considera un piano B in alternativa alla musica. Poi, nei panni di una stella brillante, Deddy ha lanciato una sfida ad Aka7even, dopo essere giunto secondo al televoto alle spalle di quest’ultimo.

Amici 20, Deddy mostra il piano B oltre la musica

Nel daytime settimanale in corso di Amici 20, in vista del settimo serale del 1° maggio, Deddy ha esaudito la richiesta di Samuele Barbetta, tagliandogli le basette nel suo stile e vestendo un costume da stella, fino a definirsi “la nuova stella della barberia”.

Poi, sempre travestito da stella, avvicinandosi agli altri compagni di studi in casetta, in particolare ad Aka7even, Deddy ha cominciato a sfidare “la Luna” gettandosi alle spalle le insicurezze che lo vedevano in crisi pochi giorni fa: “Luna, sono più piccolo ma sono più forte, pensi di farmi paura?”. Poi, con la coda della stella Deddy ha simulato colpi di boxe contro Aka7even, quasi a volergli lanciare un guanto di sfida extra-serale: “Oh, ma chi ti guarda! Vieni, c’hai paura che ti piova addosso come una cometa?”. “Lo sai che sei proprio una stella come un fashion blogger”, ha risposto Aka7even al rivale, mentre si sentivano le sonore risate di Serena Marchese, ballerina e compagna di squadra di Deddy.

La nuova sfida ad Amici 20 tra Deddy e Aka7even

“Se tocchi la stella, ti parte contro tutto Il cielo contromano”, ha poi esclamato Deddy, cantante de Il cielo contromano, menzionando il suo famoso inedito lanciato nella scuola di Maria De Filippi, contro Aka7even.

Un momento all’insegna delle emozioni più disparate e che sta divertendo molto il popolo del web, in queste ore, quando si avvicina sempre di più la finale di Amici 20. Il botta e risposta tra Deddy e Aka7even si è registrato a poche ore dalla sfida extra-serale sul televoto indetta nella scuola per il ballo e il canto, che ha visto i cantanti piazzarsi nel seguente ordine d’arrivo: 1-Aka7even, 2- Deddy, 3-Sangiovanni e 4-Tancredi.

Che Deddy abbia, quindi, deciso di reagire alla sua crisi personale e artistica di qualche giorno fa, puntando alla “Luna”? Chissà, dunque, chi la spunterà.