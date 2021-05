Mancano poche ore all’attesa messa in onda della semifinale di Amici 20 e intanto le relative anticipazioni tv vedono Deddy il possibile grande escluso dalla semifinale, ma ci sono belle notizie per lui. E non solo per lui, ma anche per i fan del barbiere torinese e giovane promessa della musica italiana. Ebbene sì, Dennis Rizzi in arte Deddy dà ora annuncio via social che sta per lanciare il suo primo album post-Amici 20. Riuscirà a conquistarsi un posto alla finale del talent di Maria De Filippi? Intanto, spunta in rete anche la notizia del lancio di un album post-talent del diretto rivale di Deddy ad Amici 20, Aka7even.

Amici 20, Deddy prosegue il sogno dopo la semifinale

La semifinale di Amici 20, le cui registrazioni tv si sono tenute il 6 maggio 2021, andrà in onda l’8 maggio 2021 su Canale 5 e intanto fa discutere e divide l’opinione del pubblico per via delle anticipazioni tv. Queste vedono tra i possibili 3 eliminati dal talent, in vista della finale del talent, Deddy, uno dei grandi favoriti dal pubblico per il “gran finale” del nono serale dello show in arrivo.

Tuttavia, in queste ore, se lo spoiler sul rischio eliminazione del 18enne originario di Torino e barbiere scatena tra le contestazioni più disparate del web, che a gran voce desidera vedere Deddy disputare la finale alla luce del riscatto personale del giovane – che in tenera età ha cominciato a lavorare da barbiere tenendo custodito nel cassetto il sogno di fare musica- il cantautore stesso ha lanciato un annuncio positivo. Si tratta del lancio del primo album post Amici 20, che il 18enne è in procinto di pubblicare dopo aver rilasciato il primo lavoro musicale, dal titolo Forti e fragili, prima di entrare nella celebre scuola più amata dagli italiani.

Deddy lancia il primo album dopo il talent

In un nuovo post condiviso sul suo profilo Instagram, Deddy ha infatti reso noto il lancio del suo primo Ep post-talent, dal titolo omonimo ad uno degli inediti che lui ha lanciato nella scuola di Amici 20, Il cielo contromano.

“‘IL CIELO CONTROMANO’ è il mio primo EP e uscirà venerdì 14 maggio. Nel dirvelo mi sento volare, in cielo tra le nuvole, come nella copertina. Potete ordinare la vostra copia del CD autografato o digitale al link in bio!”, si legge nella descrizione del post rivelatorio del 18enne di Torino. A margine della rivelazioni, si leggono intanto tra i messaggi più disparati del popolo della rete e non mancano complimenti per il cantautore che è stato messo sotto contratto da un’importante casa discografica.

Aka7even risponde a Deddy, oltre il talent

Amici 20, che sta per volvere alla fine, verrà ricordato soprattutto per la competizione accesa registratasi tra Aka7even e Deddy. La stessa sembra essere rovente anche oltre il talent, infatti anche Aka7even come Deddy dà ora annuncio sui social del lancio del suo primo album post-Amici sui social.

“È disponibile ora il link in bio del pre-save di “Aka 7even”, il mio primo album, a voi copertina e tracklist completa… 3..2..1.. PRE-SALVATE ORA”, si legge nel messaggio pubblicato dal profilo ufficiale Instagram di Aka7even.

Chissà, quindi, se Aka7even e Deddy si batteranno alla finale del talent come diretti avversari e finalisti.