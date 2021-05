Giovedì 6 maggio si sono svolte le registrazioni della semifinale di Amici 2021, che andrà in onda sabato 8 maggio 2021. Come di consueto il Vicolo delle news ci anticipa cosa è accaduto in puntata. Se non volete leggere spoiler non andate avanti nella lettura. Per chi invece volesse sapere le anticipazioni con gli eliminati ed i finalisti può continuare a leggere l’articolo.

Amici 2021: Semifinale ecco chi sono i ragazzi che sono approdati in finale

ATTENZIONE SPOILER

I quattro allievi che arrivano alla finale sono due cantanti e una ballerina: il nome del quarto finalista si scoprirà sabato 8 maggio durante la messa in onda, quando i ragazzi andranno in casetta e Maria comunicherà loro chi è il 4 finalista.

Intanto vi anticipiamo che a passare il turno sono stati la ballerina Giulia Stabile e il cantante Sangiovanni (Giovanni Pietro Damian), che in uno dei pomeridiani ha avuto una crisi temendo di non arrivare all’ambita finale. Un altro finalista è stato il cantante Aka7even, con grandissima soddisfazione di Anna Pettinelli, sua coach che ha sempre tifato fortemente per il suo pupillo elogiandolo di continuo ma anche bacchettandolo quando lui si scoraggiava e si buttava giù.

Amici 2021: la gara come si è svolta, le sfide tra i ragazzi

Scopriamo, che il funzionamento della gara non è il solito che abbiamo visto in queste puntate. Difatti si è lasciato più spazio ai ragazzi che si sono sfidati a suon di musica e di ballo.

Si parte con la prima manche dove ad imporsi è Aka7even che approda per primo in Finale!! Aka7even ha battuto Tancredi, mentre Sangiovanni ha prevalso su Aka nel guanto di sfida (con il pezzo She).

Aka7even sfida altre due volte Tancredi e vincono una volta ciascuno ma alla fine è stato Aka a imporsi come primo finalista.

Nella seconda manche, a sfidarsi sono i due ballerini Alessandro e Serena che vincono una volta per uno. Mentre Giulia ha battuto Alessandro due volte aggiudicandosi la Finale. Nella terza manche, Sangiovanni ha battuto per due volte Tancredi e ha poi sfidato il suo compagno di squadra Deddy, imponendosi come terzo finalista.

Amici 2021: Sangiovanni, Giulia e Aka7even sono in finale

Oltre ad Aka7even ad approdare in finale sono stanti anche Sangiovanni e Giulia Stabile. Al rush finale quindi arriva la coppia di fidanzatini, Giulia e Sangio che con molta determinazione e tra mille difficoltà hanno ottenuto l’ambita maglia della Finale. Non c’è dubbio che la loro storia, porta un risvolto romantico alla finale, mai successo finora.

A Giulia il Premio Prova Tim mentre, Alessandro un lavoro in un musical

Ma Giulia non solo è tra i finalisti, si aggiudica anche la Prova Tim mentre ad Alessandro viene offerta una opportunità di lavoro per partecipare al musical Dirty Dancing nel progetto Broadway Milano. Ospiti della serata, Ermal Meta e i The Kolors.

Il quarto finalista si conoscerà sabato 8 maggio durante la messa in onda del programma.