Si avvicina la finale di Amici 20 e intanto, in un collegamento con la casetta dei talenti Maria De Filippi ha incalzato Deddy sulla possibilità di diventare un finalista del talent. La conduttrice ha avvisato il 18enne del fatto che la produzione ha chiesto ad ogni semifinalista di nominare chi non meriti la finale e ad unanimità, tranne un compagno di squadra, tutti hanno escluso Deddy. Anche lo stesso Deddy si autoesclude dalla finale ad una determinata ipotesi.

Maria De Filippi svela la cruda realtà a Deddy, prima della finale di Amici 20

Nel collegamento avuto con Deddy, nel daytime di Amici 20 andato in onda su Canale 5, Maria De Filippi ha svelato una cruda verità per il pupillo di Rudy Zerbi, che è stato tuttavia messo sotto contratto da una major discografica. Si tratta del fatto che all’interrogativo “Chi non si merita la finale?”, il resto dei compagni di studio, tranne uno, abbia fatto il nome di Deddy (il quale è reduce da una lite con Rudy Zerbi).

“Aka7even, Tancredi, Serena Marchese, Alessandro Cavallo, Giulia Stabile e lo stesso Deddy” sono i nomi e cognomi di chi non ritiene Deddy meritevole di disputare la finale di Amici 20. Tra i nomi in questione, tuttavia, non perviene Sangiovanni, il quale quindi salverebbe Deddy dando all’amico e compagno di squadra capeggiata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano la chance di giocarsi la finale.

“Io non meritavo neanche il serale per tutti, in realtà”, è la prima reazione di Deddy alla cruda verità. Poi, il 18enne spiega come mai si autoesclude dalla finale: “Se non faccio un altro salto in avanti, non me la merito la finale”.

Esplode il caso Alessandro Cavallo ad Amici 20

Maria De Filippi poi invita al collegamento con Deddy anche Tancredi, che per la conduttrice è al secondo posto dopo il primo nella classifica degli “esclusi dalla finale” secondo i 7 semifinalisti. A questo punto Tancredi e Deddy si confrontano su Alessandro Cavallo, secondo cui Tancredi non saprebbe tenere il palco e Deddy non meriterebbe la finale nonostante un curioso retroscena.

“Alessandro ieri sera mi ha guardato e mi fa ‘ecco sei tra i 4 finalisti… la vedo così’. Diciamo che l’ipocrisia non finisce, parlava di me, Sangiovanni, Aka7even, Giulia Stabile. Sono convinto che Ale si sia messo da solo in finale. Che bello!”, è la stoccata di Deddy. Il 18enne poi non si risparmia neanche su Serena Marchese, quando la conduttrice gli rivela che anche lei si include nella finale: “Ma se da giorni dici che non te la meriti e poi ti metti in finale, io cosa devo pensare Maria? Boh. Coerenza con quello che dici!”.

Dopodiché, anche Serena Marchese è stata invitata al collegamento con Maria De Filippi. In presenza di Deddy e Tancredi, quindi, anche la ballerina scopre di essere esclusa dalla finale da Alessandro Cavallo, con totale stupore: “Ieri mi ha detto che sono proprio una ballerina, ho ricevuto complimenti da parte sua. Mi dispiace”. Questo tra le risate in sottofondo di Deddy e Tancredi, che tacciano Cavallo di ipocrisia e finzione.

Deddy, quindi, infierisce su Alessandro: “Se ti costruisci e non mantieni la tua idea sono problemi tuoi, non sei vero. Poi per me merita la finale, è un bravo ballerino, ma come persona…”. Una volta chiamati anche gli altri semifinalisti al confronto, Alessandro spiega di aver avuto un ripensamento rispetto alla sera precedente, una posizione che per Deddy non sarebbe veritiera.

Sangiovanni “salva” ad Amici 20

Oltre a Deddy, poi, emerge che anche Sangiovanni si esclude dalla finale: “Ho scelto di essere ad Amici mettendomi al cospetto del giudizio degli altri e non sono io a decidere se merito o meno la finale. Per me non è giusto che ci sia un quartetto in finale, la meritiamo tutti”. Per Sangiovanni, quindi, tutti i semifinalisti meritano la finale, proprio in virtù della scelta di sacrificarsi al “peso del giudizio degli altri”.