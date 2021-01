Ad un passo dalla messa in onda della nuova puntata di Amici 20 siamo qui con nuove anticipazioni in merito al talent condotto da Maria De Filippi? Quali ospiti approderanno in studio dopo Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Tecla e Michele Bravi? Questa settimana sarà la volta di un rapper molto amato. Cosa accadrà in puntata? Arianna verrà eliminata. la cantante perderà la sfida contro Elisabetta. Ecco tutti gli spoiler in merito alla registrazione odierna.

Amici 20 anticipazioni: ospite Mr. Rain

Due sabati fa sono approdate in studio Emma Marrone e Alessandra Amoroso per presentare a tutti il loro singolo insieme intitolato Pezzo di cuore. Settimana scorsa, invece, è stata la volta del bravissimo Michele Bravi che ha fortemente emozionato il pubblico con il suo ultimo brano.

Sabato 30 gennaio 2021 sarà la volta del rapper Mr. Rain. L’ artista si esibirà sulle note di Non c’è più musica, il brano che anticipa l’uscita, il prossimo 12 febbraio 2021, dell’album intitolato Petrichor.

Cos’altro succederà in puntata? Ecco tutti gli spoiler. Quello che è certo è che se ne vedranno delle belle. Alessandra Celentano sarà sul piede di guerra. Rudy Zerbi, Arisa ed Anna Pettinielli continueranno ad essere in disaccordo su tutto e tutti.

Amici 20 tutte le anticipazioni della nuova registrazione

Partiamo dalla news pronta a dividere in due i fan di Amici 20 come anticipato su Twitter dall’account Amici News. Arianna perderà la sfida e dovrà abbandonare la scuola. La cantante, messa alla prova da Rudy Zerbi, dopo essere stata costantemente messa in sfida, terminerà il suo cammino nella scuola ad un passo, o quasi, dal Serale.

Alessandra Celentano sarà sul piede di guerra. La professoressa di danza classica non si scaglierà però di nuovo contro Rosa. Nell’occhio del ciclone finiranno tutti i ballerini per essersi comportati male durante le lezioni di danza classica. La Celentano cercherà di ‘sospendere’ la maglia ad alcuni allievi non trovando concordi né Lorella Cuccarini, né la Peparini. Per questo motivo alla fine solo Tommaso non riceverà la sua maglia indietro.

Rosa infine si esibirà per ben due volte. A giudicarla vi sarà anche colui che è stato appositamente chiamato da Lorella Cuccarini per fare lezione alla ballerina e prepararla al meglio. Il coreografo concorderà con Alessandra Celentano nel dire che la danzatrice non ha tecnica.

Buone notizie per Sangiovanni. La radio RDS che aveva rifiutato il suo primo singolo ha deciso di mettere in rotazione Lady.

Per finire la sfida di Evandro verrà rimandata alla prossima settimana.