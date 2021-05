La fortunata edizione di Amici 20, record di ascolti ad ogni suo appuntamento del serale, continua a riservare colpi di scena importanti ai suoi fedeli telespettatori. Come un annuncio importante che i finalisti del talent, Deddy e Aka7even, hanno rilasciato via social in un intervento destinato ai rispettivi follower. Nel dettaglio, dopo aver condiviso il talent nella celebre scuola di Maria De Filippi per poi sfidarsi all’ultimo sangue alla finale dello show, i due cantanti hanno fatto sapere che andranno presto a convivere sotto lo stesso tetto.

Il progetto di convivenza post-Amici 20 di Deddy e Aka7even

In questi giorni si è registrata una nuova diretta social a mezzo Instagram tra due grandi protagonisti della finale di Amici 20. La stessa è avvenuta tra Aka7even e Deddy, che in presenza dei follower hanno quindi fatto sapere di aver convenuto insieme di convivere nello stesso appartamento, dopo aver intrapreso insieme il percorso di studi al talent di Maria De Filippi e lo hanno annunciato tra il serio e il faceto.

“Diciamo una parola a testa -esordisce nella diretta rivelatrice Deddy, per poi dare la parola ad Aka7even e poi riprendere ancora la parola-: io e Deddy andremo a vivere insieme”. Una notizia che intanto scatena tra le reazioni più disparate del web.

Se da una parte c’è chi infatti si dice entusiasta per il progetto maturato dai due cantanti di Amici 20, in virtù del legame che loro hanno instaurato nella scuola di Maria De Filippi, dall’altra parte c’è chi è pronto a gettare ombre sul sodalizio, lanciando persino l’indiscrezione che i due stiano nascondendo una sospetta omosessualità.

Illazioni che chiaramente non hanno fondamenta alcuna, fino a prova contraria. Intanto, entrambi i due cantanti continuano a registrare importanti traguardi in campo musicale. Sia Deddy che Aka7even hanno infatti segnato il debutto nella Top10 degli album più ascoltati nel mondo su Spotify, con i rispettivi nuovi album Il cielo contromano e Aka7even, così come riportato in rete dalla Warner Music Italy per Deddy e dallo stesso Aka7even.

La lovestory di Deddy con Rosa Di Grazia è finita?

Nel frattempo, inoltre, diventano sempre più incessanti le voci che vedono ormai finita la lovestory nata tra i banchi di Amici 20, tra Deddy e Rosa Di Grazia. Da giorni, infatti, i due diretti interessati non si menzionano a vicenda, il che desta nei loro fan il sospetto che tra loro via sia una rottura top-secret. Ma i fan ora chiedono a gran voce, sui rispettivi profili social dei due giovani, di sapere la verità sulla loro storia.