Amici 19 quando inizia: svelata la data del ritorno in tv

Amici 19 quando inizia? A breve il talent tornerà in tv con la versione per non famosi. Dopo l’esperienza di Amici Celebrities in cui Maria De Filippi ha lasciato spazio a Michelle Hunziker, a breve la scuola di Canale 5 riaprirà i battenti e terrà compagnia ai telespettatori dell’ammiraglia nella sua versione più classica.

Amici 19 quando inizia: quando lo vedremo in tv?

I casting sono andati avanti per tutta l’estate. Alberto Urso non aveva ancora alzato la coppa, o quasi, che già in tutta Italia si preparavano gli aspiranti ballerini e cantanti per seguire le sue orme. Chi prenderà il suo posto? Chi entrerà nella scuola di Amici 19 per diventare famoso come: Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Annalisa Scarrone, Giordana Angi, Riccardo Marcuzzo, ma anche come Andrea Dianetti, Giulia Pauselli e tantissimi altri?

Provino dopo provino, però, solo i migliori sono riusciti ad arrivare ad agguantare la fase finale. Presto pertanto conosceremo chi, fra di loro, potrà finalmente raggiungere il primo obiettivo che si è prefissato, quello di entrare nella scuola diretta da Maria De Filippi.

Quando accadrà tutto ciò? Il giorno è ormai giunto. Come annunciato dalla pagina ufficiale del talent, infatti, sabato 16 novembre 2019 avrà finalmente luogo la formazione della nuova classe. Il pubblico di Canale 5 potrà scoprire quindi i nuovi talenti che, settimana dopo settimana, imparerà a conoscere.

Amici 19: cosa sappiamo sulla nuova edizione?

Come sarà Amici 19? Quali professori prenderanno parte al talent? Ebbene pare scontata la presenza di Rudy Zerbi e quella di Alessandra Celentano. La professoresse più temuta del talent è stata confermata ufficialmente dalla stessa De Filippi durante una sua incursione come giudice speciale ad Amici Celebrities all’interno di una prova molto importante.

Maria disse alla Celentano che presto si sarebbero riviste, anzi, fece una battuta sul mese di novembre ovvero il mese dei morti.

Altre conferme? Sfortunatamente visto i diversi cambi degli ultimi anni e le molte sorprese che la conduttrice ha sempre fatto al suo pubblico è difficile sapere cosa accadrà. Per ora non ci sono ulteriori notizie ufficiali sul cast.

Unica nota di consolazione riguarda il corpo di ballo. Nei vari account dei professionisti si può vedere come siano già tutti al lavoro. Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, come sempre, sono, ad esempio, già negli studi Elios impegnati nelle prove.