Domani, 15 febbraio, alle ore 14.10 torna il seguitissimo appuntamento del sabato pomeriggio di Canale 5 con la scuola di “Amici di Maria de Filippi. Il talent che registra ascolti record anche nel pomeridiano del sabato, sta scaldando i motori per l’appuntamento con il tanto atteso Serale.

Amici 19: verso il serale, sprint finale verso la fase più ambita del programma

Molta attesa per l’arrivo della fase finale del programma che regalerà a questi ragazzi un bel sogno, e solo uno di loro potrà alzare la coppa del vincitore.

Finora, a prendere la maglia verde e quindi ad accedere al Serale sono stai sei ragazzi, tre cantanti Nyv, Giulia e Gaia e tre ballerini Valentin, Nicolai, e Javier.

Chi saranno gli ultimi quattro ragazzi che accederanno al Serale?

Chi saranno gli ultimi talenti (al massimo 4) che riusciranno a conquistare un posto al Serale? E’ di queste ultime ore la notizia, che circola in rete, che il ballerino di Hip Hop, Federico si sia dovuto ritirare dal talent a causa di un infortunio dovuto alla rabbia per non essere stato ancora scelto per il serale.

In queste ore si è lasciato andare ad uno sfogo e non è riuscito più a controllare il nervosismo:

“Non voglio tornare alla vita di prima. Secondo me è giusto che io vada avanti. È ovvio che i professori sappiano più di me, ma questa cosa mi sta facendo innervosire”. Scopriremo domani in puntata se sarà sostituito oppure no.

Amici 19: gli ospiti che arricchiranno la puntata del Sabato pomeriggio di canale 5

In studio, direttamente dalla 70° edizione del Festival di Sanremo, 4 grandi interpreti della musica ed ex allievi della scuola del talento: Elodie, Alberto Urso, Enrico Nigiotti e Giordana Angi.

I ragazzi a Sanremo hanno portato tutti delle canzoni bellissime ma la sala stampa li ha penalizzati parecchio. Addirittura Alberto Urso ultimo nella loro classifica. Questo ci fa sorridere, perché anche se il genere di Alberto può non piacere, non meritava certo di arrivare per ultimo.

Stessa cosa dicasi di Giordana Angi che ha presentato un pezzo molto intimo e particolare. E che dire della carica e della grinta di Elodie ed Enrico Nigiotti?

Beh non ci resta che vedere la puntata di Amici di domani 15 febbraio alle 14.10 su canale 5.

Ci sarete?