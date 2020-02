Cosa ci dicono le anticipazioni di Amici 19? Nell’ultima registrazione è accaduto davvero di tutto. In studio vi erano diversi ospiti, come già vi avevamo annunciato, ma nonostante ciò, sono state realizzate anche numerose sfide e diversi ragazzi hanno provato ad agguantare la maglia verde e l’accesso al Serale. La ballerina Talisa, inaspettatamente, anche grazie a Javier, è riuscita a raggiungere il suo obiettivo. Peccato però che nel talent di Maria De Filippi siano arrivare anche brutte notizie. Quali? Scopriamole procedendo per gradi.

Amici 19, Federico: il ballerino infortunato deve abbandonare la scuola

La puntata di Amici 19 si è aperta con tanti meravigliosi ospiti. I talenti di Maria De Filippi che sono stati a Sanremo 2020 sono tornati in studio per presentare le loro canzoni al pubblico di Canale 5 e salutare tutti gli amici.

Poco dopo, però è arrivata per il pubblico una doccia fredda. Federico, dando un pugno al muro durante un momento di grande rabbia, nel bel mezzo di una lite con Martina e gli altri compagni di classe, si è infortunato. Il ballerino ha così dovuto abbandonare la scuola ancor prima di poter raggiungere l’accesso al Serale.

Maria De Filippi, salutandolo, pare, secondo le talpe de Ilvicolodellenews.it, avergli ricordato di come anche Andreas si infortunò, ma nonostante ciò le cose sono comunque andate bene per lui.

Amici 19: sfide a squadre e nuove maglie verdi

Successivamente in puntata sono andate in onda due sfide diverse a squadre. Nella prima ha vinto il team di Gaia. Ad aver avuto il punteggio più alto era Javier, che, però, ha ottenuto la maglia settimana scorsa. Maria De Filippi ha così chiesto al ballerino chi, secondo lui, si meritava di poter tentare di presentarsi davanti alla commissione esterna per ottenere l’ambita maglia verde. Javier ha così indicato Talisa. La ragazza non ha sprecato la sua occasione e si è fatta dire tre Sì.

Nella seconda sfida a squadre, invece, a vincere è stato il team di Giulia. A tentare l’accesso al serale è stato il cantante Francesco. Il giovane ha, sfortunatamente, è stato fermato al terzo step. Uno dei giudici esterni gli ha detto di No. Poco male, però. Si spera che il cantante possa ritentare la prossima volta nonostante vi siano, disponibili, solo altre tre maglie.

Amici 19 anticipazioni: altre eliminazioni?

A quanto pare una volta che il pubblico è uscito dallo studio per la fine della registrazione della puntata, docenti e alunni sono tornati ai loro posti per i vari esami di sbarramento. La registrazione è avvenuta senza pubblico presente, ma su Twitter sono cominciate a circolare varie voci.

Dalla pagina Amici News apprendiamo però soprattutto una brutta notizia. Ad essere eliminata, fra i sei ragazzi ancora pronti ad agguantare le rimanenti 3 maglie, la ballerina Karina ha visto i suoi sogni infrangersi contro al “no” della commissione. Ebbene sì, proprio così, la ballerina di danza classica ha dovuto abbandonare il talent di Maria De Filippi.