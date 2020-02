A sorpresa nuova registrazione di Amici 19. Proprio oggi, domenica 2 febbraio 2020, a distanza di pochi giorni dalla prima registrazione, negli studio Elios di Roma è andata in scena una nuova puntata che i telespettatori di Canale 5 vedranno solo sabato 8 febbraio 2020. Ecco le anticipazioni più succulenti. Oltre a Mahmood ospite del talent dell’ammiraglia Mediaset, infatti, ci sono da scoprire i nomi di chi è passato al Serale, perché sono state assegnate due maglie verdi. Scopriamo insieme anche il nome del cantante eliminato.

Amici 19 ospiti: dopo Gazzelle arriva Mamhood

Ad Amici 19 sarà ospite della puntata di sabato prossimo il vincitore di Sanremo 2019 ovvero Mamhood. Dopo Gazzelle, ospite sabato scorso, arriverà in studio anche uno dei cantanti del momento che, grazie al successo raggiunto sul palco dell’Ariston, è diventato ancor più popolare ed amato. Cosa canterà il giovane talento? Molto fan auspicano che l’artista presenti al pubblico Mediaset il suo ultimo singolo, ovvero Rapide.

Finito Sanremo, però, molti si aspettano che Maria De Filippi richiami in puntata, oltre, magari, al vincitore, anche alcuni dei suoi ragazzi più famosi. In molti attendono l’arrivo di Emma Marrone per presentare il film di Muccino che la vede fra i protagonisti, ma anche la giovane e talentuosa Elodie.

Amici 19: nuove maglie verdi e una dolorosa eliminazione

Cos’altro accadrà nella nuova puntata di Amici 19? Secondo le anticipazioni rilasciate dalle talpe del Vicolodellenews vi saranno le assegnazioni di due attesissime maglie verdi e una dolorosa eliminazione che forse in molti non si aspettavano.

Iniziamo prima con le belle notizie. Finalmente la squadra di Gaia ha vinto una sfida. I ragazzi con i voti più alti hanno quindi potuto tentare di agguantare il passaggio al Serale. In questo modo sia Gaia che Javier hanno affrontato il loro esame, anzi i tre step per stringere fra le mani l’ambitissima maglia verde. Grazie al loro talento entrambi ce l’hanno fatta. Eh per fortuna ! Dopo l’accesso al Serale di Nicolai, infatti, Javier sembrava nero !

Chi è stato eliminato? Nella squadra di Giulia a dover superare l’esame di sbarramento sarà il cantante Davil Angelo. L’esito della prova non sarà affatto positivo. I professori faranno infrangere i sogni del giovane talento contro un muro.