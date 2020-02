Siamo ad un passo dal Serale di Amici 19. Quest’oggi è stata registrata la puntata che andrà in onda sabato 22 febbraio 2020 per l’ultimo speciale durante il sabato pomeriggio. Cosa è successo nello studio di Maria De Filippi? Ebbene come anticipato da numerosi fan su Twitter e dalle talpe del Vicolodellenews.it sono state assegnate le ultime tre maglie. A beneficiarne sono stati 3 cantanti molto amati dal pubblico.

Amici 19 ospiti di sabato 22 febbraio 2020: tanti graditi ritorni

Quali saranno gli ospiti per l’ultima puntata del sabato pomeriggio di Amici 19? A dar lustro ad un appuntamento molto importante, l’ultimo prima dell’inizio del Serale, con l’assegnazione delle ultime tre maglie, vi saranno: Giordana, Alberto, Michele Bravi e Enrico Nigiotti. Dopo essersi esibiti sabato scorso, reduci da Sanremo 2020, Giordana, Alberto e Enrico Nigiotti torneranno lì dove tutto ha avuto inizio per far coraggio ai propri colleghi e portare le loro esperienza e la loro musica.

Oltre a loro in studio vi saranno anche Stash e i Kolors. Il professore di canto, cioè, si riunirà alla sua band per esibirsi davanti ad i suoi allievi.

Sarà quindi un pomeriggio di grande musica, ma anche di grandi novità. I telespettatori del talent di Maria De Filippi apprenderanno, infatti, le prime news su come si svolgerà la fase finale del programma di Canale 5.

Amici 19 anticipazioni: ad un passo dal Serale

Manca giusto una settimana e poi il Serale prenderà ufficialmente il via. Le puntate saranno, a differenza di altri anni, rigorosamente in diretta.

Non vi saranno le fatidiche squadre, ovvero i ragazzi che hanno ottenuto l’ambita maglia non sono stati divisi fra Bianchi e Blu. Almeno questo a quanto pare dalle prime indiscrezioni. Non vi saranno dunque nemmeno i coach. L’unico pronto a ritornare? L’amatissimo direttore artistico: Giuliano Peparini.

A quanto pare Maria De Filippi ha stravolto tutto. La conduttrice ha pensato alla presenza di due giurie, una composta dai professori e l’altra? Per ora i componenti paiono essere top secret. Per terminare le news sul nuovo Serale pare proprio che saranno presenti, ma non ne è ancora stato deciso il ruolo, sia Al Bano che Romina Power.

Arriviamo dunque alla formazione dei talenti che si sfideranno per la vittoria del programma. Chi ha avuto le ultime maglie? Nella registrazione odierna a passare il turno è stato in primis Jacopo. Il cantante ha potuto ottenere la maglia verde dopo che la squadra di Gaia ha vinto la prima sfida e soprattutto dopo che Javier, alunno con il voto più alto, gli ha regalato la possibilità di giocarsi il tutto e per tutto.

Secondo allievo ad ottenere la maglia è stato, invece, Francesco. Il cantate ha agguantato il suo obiettivo grazie alla vittoria della squadra di Giulia nella seconda sfida.

L’ultimo posto disponibile è andato, invece a: Martina. A decidere sono stati i giudici esterni di canto e ballo dopo aver assistito alle esibizioni dei tre ancora senza maglia verde ovvero: Martina, Stefano e Matteo.

Amici 19 allieva infortunata: stop di una settimana

Se settimana scorsa, però, abbiamo dovuto salutare Federico perché si era infortunato dopo aver perso le staffe, questa settimana i fan di Amici 19 hanno vissuto ore di apprensione per Talisa.

La ballerina che ha ottenuto l’accesso al Serale settimana scorsa, a quanto pare, si è infortunata al piede e dovrà rimanere ferma per una settimana. Riuscirà comunque ad essere pronta per esibirsi nella prima puntata del Serale di venerdì 28 febbraio 2020?