Un’estate 2023 ricca di appuntamenti sportivi da non perdere per gli appassionati di calcio (e non solo). Ecco il calendario completo con tutte le amichevoli di calcio trasmesse da Sky Sport e DAZN.

Un calendario fitto di appuntamenti di calcio per l’estate 2023. Dopo il Mondiale di Calcio Femminile 2023, gli appassionati di pallone potranno seguire anche una serie di amichevoli estive in programma a luglio ed agosto. Si tratta di match importanti, anche per i club di Serie A e non solo, alle prese con gli allenamenti per la nuova stagione di Serie A 2023-2024. Le partite saranno trasmesse sulle piattaforme a pagamento di Sky Sport e DAZN.

Per i tifosi di Milan, Inter e Napoli, Sky Sport trasmetterà in diretta le amichevoli estive di precampionato, ma anche tutte le partite della Summer Series Premier e del Soccer Champions Tour, con Milan e Juventus. DAZN, invece, trasmetterà sulla piattaforma online il Soccer Champions Tour, ma anche le amichevoli di club internazionali tra cui: Manchester City, Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Bayern Monaco e tanti altri.

Amichevoli di calcio in onda in estate su Sky Sport

Ecco il calendario completo con tutte le partite di calcio ed amichevoli trasmesse da Sky Sport e DAZN durante l’estate 2023.

MARTEDÌ 1° AGOSTO

ore 12.30

INTER-PSG

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

(disponibile anche in pay per view)

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO

ore 5

MILAN-BARCELLONA

Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Davide Polizzi

ore 18.30

NAPOLI-GIRONA

disponibile in pay per view su Sky Sport 251

GIOVEDÌ 3 AGOSTO

ore 1.30

JUVENTUS-REAL MADRID

Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi

DOMENICA 6 AGOSTO

ore 18.30

NAPOLI-AUGSBURG

disponibile in pay per view su Sky Sport 251

MERCOLEDÌ 9 AGOSTO

ore 19

SALISBURGO-INTER

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

(disponibile anche in pay per view)

VENERDÌ 11 AGOSTO

ore 18.30

NAPOLI-APOLLON LIMASSOL

disponibile in pay per view su Sky Sport 251

Amichevoli estive di calcio in onda in estate DAZN