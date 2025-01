Un terribile incendio in California vede coinvolti oltre alle persone comuni, anche vip, come Ben Affleck, Paris Hilton e Britney Spears. Il 2025 ha, così, inizio con le immagini di un’America in fiamme e che, nel dramma, catalizzano l’attenzione dei media nel mondo.

Vip coinvolti nell’incendio in America: Paris Hilton affranta

C’è apprensione generale nel mondo, per l’incendio esploso in America e che ha colpito le Pacific Palisades. La cosiddetta ‘oasi di Hollywood’, sita a ovest di Los Angeles, Malibù e Santa Monica, è stata avvolta dalle fiamme di un terrificante incendio. Il primo bilancio registra almeno 30 mila sfollati con oltre 10 mila edifici distrutti, e tra questi sono coinvolti anche quelli di personaggi popolari. A Los Angeles, è stato intanto dichiarato lo stato d’emergenza, con almeno 5 morti. La situazione incendi nell’area a nord di Los Angeles, in California, sta aggravandosi e il presidente Joe Biden per monitorare la situazione sul territorio americano interessato, ha annullato l’atteso viaggio in Italia, dove avrebbe dovuto incontrare Papa Francesco.

Tra le celebrità coinvolte nel dramma ambientale dovuto soprattutto ad un clima di siccità e i venti forti secchi locali, la coppia formata da Adam Brody e Leighton Meester ha perso la casa. I due attori di The OC e Gossip Girl sono i primi a rendere notizia del dramma. A perdere la residenza finita in fumo é poi anche Anna Faris. Le abitazioni andate radicalmente a pezzi erano in particolare situate in Pacific Palisades, uno dei quartieri più colpiti dal vasto incendio della California. Ed é anche la compositrice e cantautrice pluricandidata all’Oscar, Diane Warren, a rendere nota la tragica perdita della sua villa di residenza.

Ben Affleck, nel registro degli evacuati

Ma non é tutto. Tra le notizie dell’incendio in California, trapela che la villa dell’ereditiera Paris Hilton a Malibù è stata ridotta in cenere. Come inoltre riporta al sito di informazione TMZ una fonte insider vicina alla star, lei sarebbe affranta, proprio perché ha perso la sua residency.

Fergie, storica cantante e leader voice dei Black Eyed Peas, rischia poi di perdere la sua casa di proprietà, per effetto delle conseguenze riportate dall’edificio andato in fiamme.

Tra gli evacuati dalle case coinvolte nel dramma, si registrano anche Britney Spears e Ben Affleck. L’attore si é a quanto pare diretto verso la villa dell’ex moglie Jennifer Garner in cerca di un riparo, dopo gli effetto della tragedia, come ripreso dai paparazzi dell’avvistamento. Tra gli altri vip che si sono visti costretti a lasciare le loro abitazioni, vi sono poi Mark Hamill, Mandy Moore (star di This is Us) e James Woods.

Il dramma diventa social

Da Billie Eilish a Khloe Kardashian, o ancora l’attore Chris Pratt di Guardiani della Galassia, poi, c’é chi tra le celeb si dice vicino alle persone colpite dall’incendio e/o parla della propria situazione. In particolare attraverso dei post sui social, con messaggi divulgati a mezzo stampa e attraverso i media.

Tra le celebrità made in Italy, si registra il dramma di Elisabetta Canalis. L’ex velina di Striscia la notizia svela di essere diretta in Italia,: “Difficile spiegare il senso di confusione e di tristezza. Un deserto di fumo e silenzio”, fa sapere in un intervento su Instagram.

Poi, sullo stesso social la cantante americana, Britney Spears, si dichiara desolata tra gli evacuati, in un post in cui spiega di aver lasciato la sua casa per trincerarsi in un hotel.