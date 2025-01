Nell’attesa generale per il via al serale di Amici 2025, Luk3 vive un momento di crisi artistica e personale, nella minaccia di un ritiro annunciato.

Amici 2025, Luk3 finisce in preda ad un crollo personale e artistico: il motivo

Tra i momenti del talent show di Maria De Filippi più virali nel web, desta particolare attenzione lo sconforto provato da Luk3, mentre si ritrova in balia delle insicurezze maturate sul suo talento e il percorso artistico che lo vede protagonista in TV. Il cantautore e allievo di canto scoperto e promosso, ad Amici di Maria De Filippi, dall’esperta di spettacolo Lorella Cuccarini, non sarebbe più certo di voler proseguire l’esperienza intrapresa al debutto nella musica.

Come trapela dal daytime di Amici 2025 – in onda sulle reti TV e e streaming di Mediaset- Luk3 é in preda alla sua vulnerabilità, dopo aver conquistato i cuori dei fan mostrandosi determinato alla sua giovane età, nell’inseguire il sogno di fare musica, con l’accesso al talent show.

Nel momento di debolezza condiviso con la produzione del talent, il giovane oggi si dice insoddisfatto di sé. Questo, dopo aver appreso la sua posizione nella classifica di Amici relativa ai dati degli ascolti in streaming su Spotify degli inediti. Unitamente alle critiche che riceve sulla sua scrittura musicale, il terzo posto conseguito con il brano Valentine lo induce ad una riflessione autocritica. E inevitabile, per lui, é il dubbio di non meritare di essere parte dello show dei talenti:

“Volevo arrivare con le idee più chiare su tante cose e non buttare i pezzi così, per me è importante.- fa sapere, minacciando il ritiro. Come tutti, se faccio una cosa, punto non a farla nella media e dire son contento perché l’ho fatta. Se arrivo in un posto è perché voglio dare la differenza e adesso non è il momento per fare la differenza.“.

Il peso delle critiche e l’autocritica: Luk3 si ritira?

Alla base dell’insorgenza della crisi personale e artistica, che potrebbe condurlo al ritiro dal talent di Amici 2025, non é il solo risultato degli ascolti. Vi sono anche i commenti critici a cui deve fare fronte e che riceve dai fruitori di musica. Come in particolare quelli che gli giungono nel web. Tra le critiche c’é chi, soprattutto sui social, taccia Luk3 di non brillare come talento nella scrittura artistica, perché fautore di pezzi leggeri e non dai temi impegnati.

Dopo il successo raggiunto con la proposta musicale di “Parigi in motorino”, il giovane teme di aver rilasciato un nuovo brano leggero e non impegnato. “Non voglio che uscito da qua rimanga solo un ragazzino che fa canzoncine, perché io faccio anche altro“, aveva espresso in un momento di crisi precedente. E il peso delle nuove critiche sull’ultimo inedito, che si aggiungono alle prime ricevute, si farebbe insostenibile per lui.

Interviene Maria De Filippi

Tuttavia, interviene in suo soccorso a confortarlo, Maria De Filippi. La conduttrice e produttrice di Amici esorta il giovane a credere nel suo talento e a darsi del tempo per il rilascio di nuova musica che possa segnare una sua evoluzione, nella scrittura creativa.

“Hai scritto un altro pezzo più profondo dove c’è altro. E nulla vieta che se vuoi far vedere un altro pezzo di te, di uscire con un altro brano. Si tratta solo di lavorarci, metterlo a punto e produrlo. -é il consiglio della conduttrice rivolto a Luk3, finito in lacrime.

Se ti interessa quello lo fai. Non c’è una legge che se oggi è uscito quel pezzo tu non possa farne un altro. Non siamo una casa discografica che deve rispettare i tempi per cui se sei uscito adesso. Non puoi uscire fra una settimana“.

Accetterà, quindi, Luk3 la nuova sfida ricevuta dalla timoniera di Amici?