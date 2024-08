Amazon Prime Video è pronta a stupire con tantissimi film e serie tv per i suoi abbonati previsti per il mese di settembre 2024. Vediamo insieme tutte le novità tra nuove uscite e titoli in scadenza.

Amazon Prime Video, le uscite di settembre 2024

Con la fine dell’estate, è tempo di tornare a lavoro e alle attività quotidiane. Il catalogo di Prime Video si arricchisce in questo mese con nuovi titoli attesissimi da milioni di spettatori. Ecco nel dettaglio tutte le novità di settembre.

Le serie in uscita a settembre

Una delle serie più attese è sono ‘Lillo 2′, composta da 6 episodi a questa si aggiunge la prima stagione de ‘I cavalieri dello zodiaco‘.

The Flash S9 | 1 settembre

Young Sheldon S6 | 1 settembre

I cavalieri dello zodiaco S1 | 1 settembre

The Money Game. Docuserie original disponibile dal 10 settembre in sei episodi.

En Fin. Serie Original dal 13 settembre in sei episodi binge

The Grand Tour: One for the Road. L’episodio finale della serie Original dal 13 settembre

L’uomo tigre S1 | 15 settembre

Sono Lillo S2. Disponibile dal 19 settembre in sei episodi. Torna la serie comedy di successo diretta da Eros Puglielli con protagonista Lillo Petrolo; al suo fianco Pietro Sermonti, Sara Lazzaro, Katia Follesa, Marco Marzocca, Cristiano Caccamo, e con la partecipazione di Paolo Calabresi e Corrado Guzzanti. Grazie a Posaman, il supereroe più supereroe di sempre, Lillo gode ormai di enorme popolarità. Ma sul set americano del suo prossimo film, scopre che Sergio ha ceduto tutti i suoi diritti d’immagine per un kolossal su Posaman supereroe camorrista.

Disperato, cercherà in tutti i modi di svincolarsi dal film che finirebbe per distruggere la sua carriera. A complicare le cose si aggiungeranno problemi di identità e di cuore con il ritorno di Marzia dal Giappone, maledizioni e varchi dimensionali. Sono Lillo 2 è prodotta da Lucky Red in collaborazione con Prime Video.

Courtois: The return of the Number 1. Docuserie Exclusive dal 20 settembre in quattro episodi binge

Ken il guerriero S1 | 25 settembre

I film in uscita a settembre su Prime Video

Tra prime e seconde visioni, ecco tutti i titoli in uscita in questo mese:

Cercasi Susan disperatamente | 1 settembre

Robocop | 1 settembre

Robocop 2 | 1 settembre

Robocop 3 | 1 settembre

RoboCop (2014) | 1 settembre

Ted | 1 settembre

Ted 2 | 1 settembre

Un mondo a parte | 2 settembre

C’era una volta… a Hollywood | 4 settembre

Taxi Driver | 4 settembre

Dune | 5 settembre

Garfield: Una missione gustosa | 6 settembre

Flaminia | 7 settembre

Puppy Love | Film Original dall’11 settembre

Terapia d’urto | 11 settembre

Hounds of War| Film Exclusive dal 15 settembre

Vertical Limit | 18 settembre

Ari Cassamortari| Film Exclusive dal 23 settembre

Easy Girl | 25 settembre

Killer Heat | Film Original dal 26 settembre

Le serie e i film in scadenza

Queste invece le serie e i film che sono in scadenza, che quindi non saranno più disponibili su Prime Video dalla data indicata.

La Primavera Della Mia Vita | 5 settembre

One Piece: Red | 7 settembre

Memory | 14 settembre

Doom Patrol | 27 settembre

Star Trek: Picard | 30 settembre

Prime Video Channel

Su Prime Video Channel è possibile trovare molti contenuti esclusivi nel mese di settembre:

I magnifici 7 – 1 settembre – MGM+ – Sette uomini armati nel vecchio west si uniscono gradualmente per aiutare un villaggio povero contro dei ladri selvaggi.

Le Bureau – Sotto copertura – 1 settembre – Paramount+ – Dopo sei anni di lavoro sotto copertura in Siria, l’agente dell’intelligence francese Malotru torna a casa, dove fatica a dimenticare la sua identità sotto copertura, forma una recluta e indaga quando un collega scompare in Algeria.

Hercules: Il guerriero – 1 settembre – MGM+ – Dopo aver completato le sue leggendarie dodici fatiche, Ercole viene incaricato dal re di Tracia e dalla figlia di aiutarli a sconfiggere un malvagio tiranno.

Power Book II: Ghost S4 – Seconda parte – 8 settembre – MGM+ – Nuove alleanze si sono formate con ciascuna fazione, Tariq e Brayden devono trovare un modo per rientrare in gioco. Ma Brayden inizia ad intraprendere uno stile di vita nuovo e spericolato, lasciando Tariq a chiedersi se ci sia davvero spazio per entrambi ai vertici. Con Monet dato per morto, Davis a rischio di radiazione dall’albo ed Effie che cerca di assicurarsi un futuro a Stanford, tutti sono da soli. Diana e Dru continuano a mettere in discussione i loro ruoli mentre Cane sale di livello e inizia a lavorare con Noma.

Mentre Noma lotta per sviluppare la sua attività negli Stati Uniti e tenere in riga sua figlia Anya, finisce nel radar di Tariq e Brayden. Con in gioco il destino del proprio futuro e la sua famiglia in prima linea, Tariq deve riconciliarsi con il suo passato per salire ai vertici delle gerarchie e diventare ciò che è necessario per proteggere le persone che ama di più.

Rise of the Footsoldier: Vengeance (+ Full Saga)– 15 settembre – Eagle No Limits – Tate si scatena per vendicare la morte violenta del suo fedele e fidato soldato. Per rintracciare il malvagio responsabile, Tate si avventura oltre la sua zona di comfort dell’Essex e si addentra nel lato oscuro della Soho degli anni Novanta.

Tulsa King S2 – 15 settembre – Paramount+ – La serie segue un mafioso italiano che deve ristabilire la sua famiglia criminale a Tulsa, Oklahoma.

RuPaul’s Drag Race Global All Stars – 20 settembre – Paramount+ – I beniamini dei fan di varie nazioni si contendono il titolo di “Queen of the Mothertucking World”, un premio di 200.000 dollari e l’ingresso nella Drag Race Hall of Fame, rappresentando i loro Paesi in una competizione.

Hotel Cocaine – 26 settembre – MGM+ – Hotel Cocaine è la storia di Roman Compte, un esule cubano e general manager del The Mutiny Hotel, l’epicentro glamour della scena della cocaina di Miami tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli anni ‘80. Il Mutiny Hotel era Casablanca fatta di cocaina.

Dreaming of a Freaking Fairy Tale – 26 settembre – Paramount+ – Il ricco CEO Cha Min non crede nel romanticismo da favola. La manager Shin Jae Rim si unisce al suo club, sperando di trovare il suo principe. Nonostante le loro differenze, sviluppano sentimenti reciproci.

Dall’accordo con Danz è possibile vedere queste partite:

– Juventus vs Roma – 1 settembre; Inter vs Milan – 22 settembre e Juventus vs Napoli – 22 settembre