Amazon Prime Video è pronta a stupire con tantissimi film e serie tv per i suoi abbonati previsti per il mese di ottobre 2024. Vediamo insieme tutte le novità tra nuove uscite e titoli in scadenza.

Amazon Prime Video, le uscite di ottobre 2024

Il catalogo di Prime Video si arricchisce in questo mese con nuovi titoli attesissimi da milioni di spettatori. Ecco nel dettaglio tutte le novità di ottobre.

Le serie in uscita a ottobre

Una delle serie più attese su Prime Video a Ottobre è ‘Citadel – Diana‘ con Matilda De Angelis, composta da 6 episodi.

I cavalieri dello zodiaco S2 e S3 | 1 ottobre

| 1 ottobre The Legend of Vox Machina S3 . Dal 3 ottobre. Nuova stagione della serie Original, 12 episodi, 3 in uscita ogni settimana.

. Dal 3 ottobre. Nuova stagione della serie Original, 12 episodi, 3 in uscita ogni settimana. Killer Cakes . La nuova serie Original in due parti dall’8 ottobre

Citadel: Diana. Dal 10 ottobre. Milano, 2030: otto anni fa l’agenzia indipendente di spionaggio Citadel è stata distrutta da una potente organizzazione rivale, Manticore. Da allora, Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), spia di Citadel sotto copertura, è rimasta sola, intrappolata tra le linee nemiche come infiltrata in Manticore. Quando finalmente le si presenta l’occasione di uscirne e sparire per sempre, l’unico modo per farlo è fidarsi del più inaspettato degli alleati, Edo Zani (Lorenzo Cervasio), l’erede di Manticore Italia e figlio del capo dell’organizzazione, Ettore Zani (Maurizio Lombardi), in lotta per la supremazia contro le altre famiglie europee. Citadel: Diana è diretta da Arnaldo Catinari e sviluppata da Alessandro Fabbri. Prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – con Amazon MGM Studios. La serie ha per showrunner ed executive producer Gina Gardini; con lei, nel ruolo di executive producer Riccardo Tozzi, Marco Chimenz, Giovanni Stabilini ed Emanuele Savoini. Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot, Scott Nemes di AGBO e David Weil sono executive producer di Citadel: Diana e di tutte le serie nel mondo di Citadel.

L’uomo tigre S2 | 15 ottobre

| 15 ottobre The Office . Dal 18 ottobre. 8 episodi binge

. Dal 18 ottobre. 8 episodi binge The Devils’ Hour S2 . La seconda stagione della serie Original dal 19 ottobre. 5 episodi binge

. La seconda stagione della serie Original dal 19 ottobre. 5 episodi binge One Piece S1 | 20 ottobre

| 20 ottobre Like A Dragon: Yakuza . Dal 24 ottobre, 6 episodi, di cui gli ultimi 3 dal 31 ottobre

. Dal 24 ottobre, 6 episodi, di cui gli ultimi 3 dal 31 ottobre The Pasta Queen , Nuova serie Original dal 24 ottobre

, Nuova serie Original dal 24 ottobre Ken il guerriero S2 | 25 ottobre

| 25 ottobre Demon Slayer – Kimetsu no yaiba S3 | 31 ottobre

I film in uscita a ottobre su Prime Video

Tra prime e seconde visioni, ecco tutti i titoli in uscita in questo mese:

Mangia prega ama | 1 ottobre

| 1 ottobre James Bond – la saga completa | 1 ottobre

| 1 ottobre Cinquanta sfumature – la trilogia | 1 ottobre

| 1 ottobre Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe | 1 ottobre

| 1 ottobre Rombo di tuono | 1 ottobre

| 1 ottobre Missing in Action | 1 ottobre

| 1 ottobre Scarface | 1 ottobre

| 1 ottobre Underworld – la saga completa | 1 ottobre

| 1 ottobre House of Spoils . Nuovo film Original dal 3 ottobre

. Nuovo film Original dal 3 ottobre Ancora una possibilità | 4 ottobre

| 4 ottobre Challengers | 7 ottobre

| 7 ottobre Ghostbusters – Minaccia glaciale | 15 ottobre

– Minaccia glaciale | 15 ottobre Conan the Barbarian | 15 ottobre

| 15 ottobre Spiral – L’eredità di Saw | 15 ottobre

| 15 ottobre The Wolf of Wall Street | 15 ottobre

| 15 ottobre Brian Banks – La partita della vita | 16 ottobre

| 16 ottobre Hostel | 16 ottobre

| 16 ottobre Gothika | 16 ottobre

| 16 ottobre Brothers | Dal 17 ottobre

| Dal 17 ottobre The Punisher | 23 ottobre

| 23 ottobre Punisher – Zona di guerra | 23 ottobre

| 23 ottobre Canary Black | Dal 24 ottobre

| Dal 24 ottobre Immaculate – La prescelta | 26 ottobre

| 26 ottobre La profezia del male | 30 ottobre

| 30 ottobre Anonymous | 30 ottobre

| 30 ottobre Monster Hunter | 30 ottobre

| 30 ottobre Apocalipsis Z: El Principio Del Fin | dal 31 ottobre

Le serie e i film in scadenza su Prime Video a ottobre

Queste invece le serie e i film che sono in scadenza, che quindi non saranno più disponibili su Prime Video dalla data indicata. Prossimamente: Libre | 1 novembre; Citadel: Honey Bunny | 7 novembre; Cross | 14 novembre e Dinner Club S3 | 21 novembre.