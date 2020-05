Torna in diretta su Rai1, nell’access time il programma condotto da Amadeus, I Soliti Ignoti. Si torna quindi di nuovo in pista, dopo lo stop forzato a causa del covid -19. Il programma dovrebbe tornare in diretta, stando a quanto riporta Tvblog, domenica 24 maggio oppure lunedì 25, sempre dopo il TG1 delle 20.00.

I Soliti Ignoti torna in diretta su Rai 1 con Amadeus

La data di ripartenza del programma di intrattenimento nella fascia pre-serale dell’ammiraglia Rai è al vaglio, e in queste ore, si sta decidendo se ripartire domenica 24 maggio o lunedì 25 maggio 2020. Difatti in queste settimane sono molti i programmi Rai che hanno ripreso la loro messa in onda anche se con delle diversità evidenti per adeguarsi alle regole imposte dal dpcm del Premier Conte. Per cui niente pubblico in studio, niente ospiti, se non con distanziamento sociale, e molti collegamenti in remoto per dare la possibilità agli ospiti di intervenire.

I programmi Rai che hanno ripreso la loro messa in onda: quali sono

A riprendere il loro dialogo con il pubblico sono stati i seguenti programmi: Vieni da me, con Caterina Balivo su Rai 1; L’Eredità con Flavio Insinna sempre su Rai 1; e da questa settimana è tornata in pista anche Bianca Gauccero con Detto Fatto su Rai 2.

Si sta pensando anche di tornare alla normalità, (per così dire), anche per un altro programma di punta della Rai, ovvero la Prova del Cuoco, condotto da Elisa Isoardi. Anche se come vi abbiamo anticipato da queste colonne, la prossima stagione il cooking show potrebbe tornare nelle mani di Antonella Clerici.

I Soliti Ignoti riprende da dove si è interrotto: puntate inedite

I Soliti ignoti andrà in onda con puntate inedite fino alla fine di giugno, e poi da settembre le nuove puntate con tutte le norme previste con al timone sempre Amadeus.

In questi mesi sono andate in onda le repliche, e dobbiamo sottolineare che la trasmissione ha retto bene gli ascolti, tanto da superare la concorrenza, Striscia la Notizia, che ha proposto puntate inedite. Un bel risultato per Amadeus che come saprete sarà al timone di Sanremo 2021. Come ha detto lo stesso conduttore: “non sarà per me il secondo Sanremo, ma il primo dopo il coronavirus”!

Insomma, il nostro Paese si sta avviando ad una lenta normalità che comprende anche la televisione e la messa in onda dei nostri programmi preferiti.