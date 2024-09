Inizia la nuova avventura professionale di Amadeus sul Canale Nove. Il conduttore, oggi 1 settembre 2024, ha pubblicato sul suo profilo instagram un video in cui svela le date e i primi nomi di chi farà parte del suo nuovo programma musicale. Vediamo insieme cosa ha detto.

Amadeus: “Sul Nove mi troverete con ‘Chissà chi è’ dal 22 settembre”

Dopo gli ascolti record del Festival di Sanremo, Amadeus si è lanciato in una nuova sfida ed è entrato a far parte del gruppo Warner Bros. Discovery. Il conduttore ha svelato, in un video sui social, la data in cui lo vedremo in onda alla conduzione di ‘Chissa chi è”. Poi ha parlato del programma musicale, ‘Suzuki Music Party‘.

Queste le sue parole ai circa 2 milioni di follower che lo seguono su instagram:

“Buongiorno e buona domenica a tutti. Oggi, domenica 1 settembre, è per me un giorno molto importante. È l’inizio della mia nuova avventura professionale all’interno di Discovery, del canale NOVE del telecomando. Sul NOVE troverete me e tutta la bellissima programmazione della rete. Televisivamente inizio il 22 settembre con un gioco che conoscete tutti. Un gioco divertente che ho condotto per tanti anni. Ricordate? Dovete indovinare i mestieri di 8 identità, poi attraverso una serie di indizi capire chi di loro è parente del parente misterioso.

È il gioco che tutti voi conoscete, cambierà soltanto il titolo. Diventa Chissà chi è. Dirò ‘Chissà chi è l’idraulico, chissà chi è il medico, chissà chi è l’avvocato o il prestigiatore?’. E noi ci divertiremo a scoprire il mestiere. Andrà in onda da domenica 22 settembre alle 20.30 sul Nove in attesa che arrivi da ottobre Fabio Fazio ma io gli tengo in caldo la domenica. Poi andrò in onda dal lunedì al sabato”.

Annunciati i primi due cantanti e la co-conduttrice si Suzuki Music Party

Il 22 settembre, Amadeus condurrà anche un programma musicale il ‘Suzuki Music Party‘. Ospiti saranno 15 cantanti che si esibiranno presentando in anteprima televisiva i singoli della stagione autunnale. Accanto a lui ci sarà una co-conduttrice e nei prossimi giorni sarà svelato il cast al completo:

“È la festa della musica. 15 canzoni inedite in anteprima tv. Vi dico chi conduce il programma e i primi due cantanti, nell’arco di una settimana vi darò l’elenco completo. A condurre con me è un’attrice bravissima, simpaticissima, io sono un suo fan. Non abbiamo mai lavorato insieme ma è stata ospite dei miei programmi. Con Ilenia Pastorelli dividerò il palco a Milano. Vi dò anche i primi due nomi dei 15 presenti. Iniziamo con una cantante giovanissima, fortissima. Non è più una promessa ma una grande realtà: Anna. E poi un cantante che non ha bisogno di presentazioni, non sbaglia un colpo: Tananai. Un grandissimo amico. Non è una gara, non c’è una classifica, è una grande festa della musica“.

La serata verrà registrata martedì 17 settembre e da domani saranno disponibili i biglietti. I prossimi impegni di Amadeus sono a fine ottobre ‘La Corrida‘, sempre sul Nove.